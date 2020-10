De enero a septiembre van 45 mil reclamaciones por posibles fraudes bancarios: Condusef

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) informó que de enero a septiembre de 2020, se contabilizan 45 mil 339 reclamaciones por posible fraude cometido contra clientes de los bancos en México.

La pandemia de Covid-19 ha limitado el trabajo presencial de la dependencia, la cual apenas en septiembre pudo retomar la atención personalizada de usuarios con una posible afectación en el uso de productos financieros.

De acuerdo con los datos del organismo, del total de fraudes registrados, 41% se concentra en consumos no reconocidos, con un total de 18 mil 603 quejas.

En segundo sitio, se ubica transferencia electrónica no reconocida, con 7 mil 652 reclamaciones, y en tercer sitio disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el usuario, con 6 mil 21 quejas por parte de clientes afectados.

Ante el incremento de casos de posibles robos a partir de llamadas falsas que se reciben de los números de los centros de atención de los bancos, la Condusef tiene registros de apenas 82 casos, así como 78 reclamaciones en consumos por teléfono no reconocidos.

Los bancos con más reclamaciones. El reporte de la Condusef muestra que Banorte tiene el mayor número de quejas por posible fraude, con un total de 11 mil 845 casos. Le sigue BBVA México con 8 mil 598 reclamaciones y Santander con 7 mil 806 quejas.

En cuarto lugar, se ubica Citibanamex, con un total de 5 mil 825 quejas por posible fraude, seguido de HSBC México con 4 mil 471 y Scotiabank, con 2 mil 739 reclamos.

De enero a septiembre pasado, la Condusef registró un total de 88 mil 886 reclamaciones por clientes que tuvieron algún mal servicio por parte de las instituciones financieras.