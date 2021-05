Degradación, porque autoridades no atendieron problemas: sindicato

El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA) aseguró que la degradación aérea a Categoría 2 que sufrió México es consecuencia de las autoridades por no escuchar y atender problemáticas. A través de un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, el sindicato acusó que sus agremiados han sido reprimidos por señalar violaciones a la normatividad laboral, además de que existe deficiencia en los servicios.

"El SINACTA y sus agremiados han sido constantemente reprimidos por señalar agresiones a la normatividad, tanto laboral como técnica y las deficiencias para garantizar la continuidad de los servicios de manera segura y eficiente", destaca el documento. Ante esto, ofreció su apoyo para colaborar con la autoridad aeronáutica para superar los hallazgos encontrados en la auditoría.

"No bajaremos la guardia a pesar de las represiones laborales que estamos sufriendo", afirmó. Reiteró que es su deber es denunciar las irregularidades que se confirmaron a través de las auditorías tanto internas y externas.

Este martes, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) informó que el Gobierno de México no cumple con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI, por sus siglas en inglés), por lo que degradó la calificación de México a Categoría 2 de Categoría 1. Con la degradación, las aerolíneas mexicanas tendrán limitadas sus operaciones en Estados Unidos sin que haya reciprocidad alguna.