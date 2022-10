Denuncian a Liverpool por cancelar compra de pantallas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 11 (EL UNIVERSAL).- Consumidores denunciaron en redes sociales que Liberpool presuntamente les canceló compras de pantallas de televisión de hasta 55 pulgadas que habían adquirido por menos de 2 mil pesos, precio que al parecer fue un error de la tienda.

Se trata de pantallas de 43 pulgadas que aparecían en línea en mil 288 pesos, así como de 50 y 55 pulgadas ofertadas en mil 530 y mil 934 pesos, las cuales fueron aprovechadas por varios consumidores.

Luego de la pifia en los precios, la tienda departamental comenzó a cancelar de forma unilateral varias de las compras, según los afectados, por lo que comenzaron a denunciar este hecho e redes sociales.

Ante esta situación el tiktoker identificado como @comprador_compulsivo explicó que quienes se han visto afectados por las cancelaciones pueden recurrir a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para proceder.

Recordó que en otros casos de empresas que no han cumplido con sus ofertas, se han interpuesto acciones colectivas debido a que el número de denuncias ciudadanas ha sido considerable.

"Lo más probable es que Profeco va a abrir una acción colectiva en contra de Liverpool", explica el tiktoker quien recuerda que es la mejor opción para proceder, debido a que son varias las denuncias, aunque también existe la posibilidad de que el particular llegue a un acuerdo con la empresa.

Esta herramienta de acciones colectivas era lo que hacía falta, afirma, y si nosotros aprendemos a utilizar estas herramientas y a hacemos valer nuestros derechos, las cosas van a cambiar.

El precendente

En agosto pasado, la misma empresa enfrentó una situación igual cuando se difundió, también en redes, el hashtag #LiverpoolNoCumple.

Lo anterior debido a la cancelación de compra de pantallas que estaban cotizadas entre 24 mil y 21 mil pesos, pero que tenían un descuento que las colocaba en mil 610 pesos.

En esa ocasión la Profeco refirió, en un comunicado, que eran 125 solicitudes de conciliación las que había recibido, por lo que las reclamaciones se atenderían a través de Concilia Exprés.

Explicó que el proceso para solventar las quejas sería: constatar que el consumidor había realizado la compra y tenía asignado un número de pedido, contar con la cancelación de la compra, y comprobar, con capturas de pantalla, fotos y videos, que haya realizado la compra.

Hasta el momento, la Profeco no se ha pronunciado sobre el reciente caso, pero en su cuenta de Twitter recuerda a los consumidores que "Si tienes alguna queja o denuncia contra algún proveedor, acércate con nosotros por cualquier medio que desees. ¡La Profeco te protege!