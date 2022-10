Desafortunado tomar recursos de cuentas bancarias abandonadas: IMEF

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 17 (EL UNIVERSAL).- Para el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) es desafortunado que se tomen recursos de cuentas bancarias abandonadas para el combate a la inseguridad pública porque es una función que debe financiarse por medio del gasto público.

"Fondear con eso un gasto que debe ser fondeado de forma natural como es el presupuesto para seguridad para la policía, me parece desafortunado, no sería lo correcto", dijo el presidente del comité nacional de Estudios Económicos del instituto, Mario Correa.

En conferencia de prensa, explicó que se trata de algo que sucedería una sola vez, si se llegara hacer, por lo que reiteró que es algo que no ven bien.

"No podemos tener actividades importantes como la seguridad, fondeadas con estas fuentes que no son sostenibles y repetibles en el tiempo; no lo vería como una decisión afortunada", expresó.

Aún, cuando se llegara a disponer de ese tipo de recursos, Correa, consideró que habría que hacerse muchas preguntas sobre si es correcto a no.

Por su parte, el presidente del IMEF, Alejandro Hernández, dijo desde su punto de vista personal que el periodo establecido de tres años es corto para definir cuando se trata de una cuenta inactiva.

"Tres años me parece muy poco, entiendo que hay algunos países en los que se establecen 100 años para esa inactividad, tal vez sea demasiado exagerado, pero tres años que no uses una cuenta puede ser por distintos motivos y que un día que los pierdas; por eso debería ser más largo", estimó.

También mostró su preocupación por la comunicación con las personas titulares de dichas cuentas y sus beneficiarios que deberían de ser seguros y funcionales, para no perjudicarlos.

Por otro lado, el IMEF manifestó su inquietud por los cambios en la secretaría de Economía, dado que existe una alta probabilidad de llegar a un panel internacional.

"Genera preocupación el relevo en la subsecretaría que lleva el proceso en marcha de las consultas en el marco del T-Mec, y que tenía un reconocido prestigio en estos temas , por otra persona sin la experiencia y las credenciales para encabezar un proceso no sólo complejo, sino de costos potencialmente altos", advirtió Alejandro Hernández.