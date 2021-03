Después de las elecciones, "habrá embestida de impuestos"

La Diputada Federal Karem Vargas Pelayo aseguró que las intenciones de realizar una reforma fiscal tras las elecciones de este año, deja en claro que buscarán incrementar los impuestos, complicando la subsistencia de millones de familias ante el escenario económico actual.

"Tras las elecciones de junio, se avecina un difícil futuro económico para todas las familias mexicanas que de por si luchan día tras día para salir adelante, pues las declaraciones del Secretario de Hacienda Arturo Herrara nos indican esto con su intención de generar una reforma fiscal , lo que demostró que López Obrador también incumplirá su promesa de no crear nuevos impuestos ", compartió.

Recordó que en el tiempo que lleva gobernando la autodenominada 4T, se ha dejado en evidencia que todas las proyecciones de ingresos como de gasto han estado desfasadas y lejos de administrar de forma correcta y prioritaria los recursos, se han realizado recortes en sectores clave para el país.

"El gobierno federal está realizando una administración fiscalmente involutiva, donde el presupuesto cada vez alcanza para menos resultados y genera una menor recaudación, por lo que han tenido que buscar el incremento y creación de nuevos impuestos, incurriendo incluso en la doble tributación, como la reciente creación de pago de impuestos a las plataformas digitales de transporte, ventas, entretenimiento entre otras como Netflix, Uber, Didi, mercado libre, etc. ", indica.

Precisó que en menos de tres años de este gobierno, la 4T se acabó el fondo de contingencias, situación que sucedió previo a la pandemia, este tenía 297 mil millones de pesos.

Asimismo, durante la contingencia sanitaria este gobierno se adjudicó 68 mil millones de pesos de todos los fideicomisos que es casi dos veces lo que se destinará en 2021 al Tren Maya que contará con 36,288 millones. Pese a ello la pandemia no se ha atendido de manera puntual, ni los estragos sociales y económicos que han derivado de ella, denotando la opacidad de esta administración.

La perredista acusó que el gobierno encabezado por López Obrador no ha dejado de planificar y generar acciones, en donde se coloque a MORENA como quien otorga beneficios sociales en el marco de los comicios del próximo mes de junio, por lo cual el compromiso del presidente esta con su partido, dejando de lado la prohibición expresa en las leyes para utilizar los programas sociales electoralmente.

"Las decisiones y acciones de López Obrador desde el principio han girado en torno a ganar y retener votantes, a sabiendas de que eso no genera bienestar en el país, y que él no puede ser el eterno candidato cuando está al frente del país y que sus caprichos no son una alternativa o solución", agregó.