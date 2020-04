Destaca AMLO mayor recaudación fiscal pese a crisis por Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que a pesar de la crisis económica ocasionada por el coronavirus, el primer cuatrimestre cerrará con una mayor recaudación fiscal con relación al año pasado.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que esta alza es debido a que no hay condonación de impuestos y porque no hay privilegios fiscales.

"Estoy a punto de dar una buena noticia, les adelantó de que estamos por cerrar abril y vamos a estar arriba en recaudación con relación al año pasado, aun con la crisis.

"Y esto lo tengo que agradecer mucho a los ciudadanos porque están contribuyendo. No están pagando impuestos, están contribuyendo, que es distinto, porque saben que ese dinero se utiliza para que tengamos una sociedad mejor".

El mandatario recordó que el pronóstico era que se iba a caer la recaudación.

"Pero afortunadamente no va hacer así; tengo el reporte hasta el 26 de abril, faltan pocos días, para el cierre del mes, y vamos a estar arriba en términos reales con relación el año pasado en el mismo periodo, enero, febrero, marzo, abril, el cuatrimestre", declaró.

"Muchas gracias a todos los contribuyentes y también decirles que esto es posible porque no hay condonación de impuestos y porque no hay privilegios fiscales".

López Obrador indicó que con el pago de impuestos se pueden entregar apoyos sociales, pago de nómina de servidores públicos, como maestros, policías, médicos, enfermeras, soldados.

Sin embargo, reconoció que por la crisis económica generada por el Covid-19 se tendrán problemas económicos a nivel mundial y esto es, señaló, por la crisis del modelo neoliberal en el mundo.

"El coronavirus vino a precipitar la crisis, pero lo que está mal es un modelo que se diseñó para favorecer a una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría de los seres humanos, eso es lo que esta haciendo crisis, ya hizo agua".