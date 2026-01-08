Deuda pública y calificación crediticia presionan las finanzas públicas en México

CIUDAD DE MÉXICO, enero 8 (EL UNIVERSAL).- La calificadora Standard and Poor 's advirtió que un alto déficit y deuda, así como mayores apoyos a Pemex y la CFE, podrían provocar una reducción en la nota crediticia de México, actualmente ubicada en "BBB", con perspectiva estable.

"Si no se logra reducir y contener oportunamente los déficits fiscales, la carga de la deuda pública general y la carga de intereses podrían ser mayores que las esperadas. Finanzas públicas más débiles, combinadas con el riesgo de un mayor apoyo extraordinario a las empresas estatales Pemex y Comisión Federal de Electricidad (CFE), podrían derivar en una baja de la calificación", dijo la agencia.

"En el documento "¿Qué podría afectar la calificación soberana de México en 2026?", dirijo a inversionistas, la agencia dijo que prevé que la economía de México se expanda poco más de 1% en 2026 después de un crecimiento menor que 1% en 2025, una tasa de crecimiento comparativamente baja que refleja debilidad estructural.

"Las consecuencias de un desempeño económico deficiente y prolongado podrían extenderse a unas finanzas públicas más débiles y afectar nuestras calificaciones soberanas, si no se toman medidas correctivas", alertó.

En ese sentido, dijo que las fortalezas de la calificación son su flexibilidad externa y monetaria, gracias a muchos años de reformas que han reducido la vulnerabilidad del país a los shocks externos y han creado un tipo de cambio flexible y una política monetaria creíble que podría estabilizar la economía.

En contraste, apuntó, las principales debilidades de la calificación son internas, donde se incluyen un crecimiento económico deficiente a largo plazo, deficiencias operativas y financieras, principalmente en Pemex, que plantean pasivos contingentes para el gobierno, y una carga de deuda soberana que aumenta gradualmente.

"Podríamos subir las calificaciones si una gestión política y económica efectiva impulsa la inversión y eleva la baja tasa de crecimiento económico per cápita de México. De manera similar, la implementación de medidas para impulsar la flexibilidad presupuestaria, reconstituir los amortiguadores fiscales y ampliar la base tributaria no petrolera, para mitigar los potenciales pasivos contingentes que representan las empresas estatales en el sector de energía, podrían mejorar la calidad crediticia del país", comentó.

La firma recordó que basa su evaluación sobre México en el desempeño de largo plazo y no en una baja cíclica o en la reciente imposición de barreras comerciales a las exportaciones mexicanas por parte de Estados Unidos.

En ese sentido, enfatizó que el crecimiento del PIB promedió fue alrededor de 1.8% durante 2000-2019, antes de la pandemia.

Así, resaltó que el país mantiene históricamente una tasa de crecimiento más baja en comparación con otros países con un nivel de calificación similar.

México, con debilidad en inversiones, recalca S&P

La agencia recordó que el liderazgo político de México entiende la necesidad de impulsar la inversión privada, especialmente en el sector de energía, dadas las debilidades financieras y operativas del sector público.

Sin embargo, recalcó, hasta ahora no ha logrado crear una estrategia industrial eficaz en colaboración con el sector privado que pueda generar más inversiones.

Recientemente, añadió, el gobierno ha modificado varias leyes y regulaciones que afectan a los sectores de petróleo, gas y electricidad para impulsar la inversión y la producción. También está buscando inversión del sector privado en proyectos en diferentes sectores, complementando la inversión del sector público.

"Sin embargo, la respuesta inicial del sector privado ha sido moderada. Además, el desafío se ve agravado por una mayor incertidumbre sobre el destino del T-MEC y una persistente incertidumbre sobre los patrones mundiales de comercio e inversión. Aún está por verse si la inversión aumenta según los planes del gobierno"; dijo.

La firma recordó que entre las razones que explican el desempeño decepcionante del país en materia económica, resalta los problemas de seguridad interna, la inversión inadecuada en infraestructura física, la competencia de China a medida que se convirtió en una superpotencia manufacturera en las últimas tres décadas y las deficiencias en las políticas económicas internas.

"En los últimos años, la baja inversión del sector privado ha limitado el crecimiento, lo que refleja en parte una relación tensa entre el gobierno y el sector privado"; dijo.