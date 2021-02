Dólar al menudeo baja 17 centavos y cierra en 21.01 pesos

El dólar al menudeo cerró este martes en más de 21 pesos por segundo día consecutivo, aunque bajó del máximo de tres meses alcanzado este lunes.

CitiBanamex terminó vendiendo la divisa en 21.01 pesos, 17 centavos menos que ayer, cuando el dólar alcanzó su mayor precio desde el 5 de noviembre pasado.

Inbursa cerró ofreciendo la divisa en 21.10 pesos, Scotiabank en 21.60 y BanRegio en 21.70 unidades.

En operaciones al mayoreo, el dólar se intercambia esta tarde en 20.52 pesos y significa una apreciación de la moneda mexicana de 21 centavos o 1%, de acuerdo con información de la agencia Bloomberg.

El dólar perdió fuerza luego del testimonio que dio esta mañana el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ante el Comité de Banca del Senado de Estados Unidos, donde reafirmó su compromiso de apoyar a la economía de su país, la cual está lejos de las metas de empleo e inflación que se establecieron.

Powell dijo que la compra de bonos se mantendrá en su lugar hasta que se haya logrado un progreso sustancial, lo cual no ha sucedido en los últimos tres meses.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron a mínimos de la sesión después de que Powell señaló que la Fed tiene las herramientas para lidiar con una inflación no deseada.

"El dólar bajó a medida que los operadores de divisas se sienten más cómodos al ver que no se repetirá la rabieta de años pasados. Esta vez es diferente, a diferencia de 2013, China está entrando en una posición de fortaleza. La Fed no se moverá pronto, pero las guerras de divisas pueden complicar la forma en que se negocia el dólar", advirtió Edward Moya, analista senior de mercados en Oanda.

En un reporte publicado este martes, Moya concluyó que Powell seguirá manteniendo la misma postura durante los próximos meses.

"A Powell no le preocupa la inflación, pero si los rendimientos de los bonos del Tesoro, especialmente los rendimientos reales, mismos que continúan aumentando, es posible que tenga que recurrir a la caja de herramientas de la Fed. El parloteo del control de la curva de rendimiento podría tener que esperar hasta que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años supere 1.50%", opinó Moya desde Nueva York.