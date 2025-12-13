Dólar baja a $18 y caería más

Ciudad de México.- Bajo las fuerzas de la oferta y demanda, el dólar cedió terreno por cuarto día consecutivo y rompió el piso de 18 pesos durante momentos del viernes, resultado que nadie esperaba a principios de año.

El tipo de cambio tocó los 17.99 pesos por dólar a las 12:30 horas de este viernes 12 de diciembre, el nivel más bajo desde julio de 2024 y despidió la semana en 18, de acuerdo con las negociaciones al mayoreo que reporta Bloomberg.

Acumuló una apreciación de 13.5% o 2.82 pesos en lo que va del presente año.

La paridad otra vez tomó por sorpresa a bancos, casas de bolsa y grupos de análisis, cuyo consenso calculaba que llegaría a 20.95 al finalizar 2025, indican los resultados de la encuesta que Citi aplicó a principios de enero.

Incluso el banco francés BNP Paribas proyectaba entonces un cierre de 22.30, y los más optimistas, Grupo Bursátil Mexicano y Natixis, anticipaban 20 unidades.

La economista en jefe de banco Base, Gabriela Siller, dijo que la debilidad del dólar y las operaciones de carry trade favorecen al peso, por lo que es muy probable que cierre 2025 y arranque 2026 en menos de 18 unidades.

El carry trade es una estrategia basada en pedir recursos prestados a una tasa de interés baja con el objetivo de invertir lo obtenido en un activo financiero con un mayor rendimiento esperado.

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este jueves un 2,05 %, porcentaje que impulsó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), hasta las 64.712,07 unidades, para apuntarse un nuevo máximo histórico en una jornada con ganancias a nivel mundial.

Al toque de campana, los índices en Nueva York cerraban en rojo: el Dow perdía un 0,5 %, hasta 48.458 puntos; el S&P 500 un 1,07 %, hasta 6.827 unidades.