logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Fotogalería

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

SAT actualiza lista de factureros; incluye a 49 contribuyentes

Por El Universal

Diciembre 12, 2025 02:52 p.m.
A
SAT actualiza lista de factureros; incluye a 49 contribuyentes

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó la lista negra definitiva de los contribuyentes que señaló por el uso de facturas fiscales para respaldar operaciones inexistentes.
Incluye a 49 contribuyentes, tanto personas físicas como empresas, que a lo largo de todo el 2025 pasaron por un proceso luego de que se les notificó la presunción y tuvieron oportunidad de comprobar su inocencia.
Destaca una empresa con domicilio en Cuernavaca, Morelos, dedicada al transporte aéreo no regular de pasajeros y de carga sin rutas ni horarios fijos.
El motivo de quedar en la lista definitiva fue por emitir facturas en ausencia de activos y de personal sin capacidad material.
A todos ellos se les envió un oficio individual de presunción de incumplir con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.
Luego de que fueron notificados quedaron en el listado global y tuvieron 15 días para defenderse conforme a su derecho.
Diez de ellos presentaron pruebas a su favor, pero no lograron desvirtuar el motivo por el cual fueron notificados y 39 no aportaron pruebas ni argumentos para desvirtuar el motivo por el cual se les avisó que eran presuntos factureros.
Así, el SAT los dejó en la lista definitiva que se publica tanto en el portal del órgano recaudador de impuestos como en el Diario oficial de la Federación (DOF).
Adicionalmente añadió a un contribuyente a la lista de presunción de una empresa de Tijuana, Baja California de servicios de consultaría y administración por utilizar facturas cuando no cuenta con personal y activos, como tampoco la infraestructura ni capacidad material.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Preocupación en México por aumento de precios y situación económica
Preocupación en México por aumento de precios y situación económica

Preocupación en México por aumento de precios y situación económica

SLP

El Universal

El estudio NielsenIQ 2026 analiza cómo el alza de precios afecta la seguridad financiera de los consumidores en México.

SAT actualiza lista de factureros; incluye a 49 contribuyentes
SAT actualiza lista de factureros; incluye a 49 contribuyentes

SAT actualiza lista de factureros; incluye a 49 contribuyentes

SLP

El Universal

Vanguard pronostica posible recuperación económica en México para 2026
Vanguard pronostica posible recuperación económica en México para 2026

Vanguard pronostica posible recuperación económica en México para 2026

SLP

El Universal

El impacto de la Inteligencia Artificial en la economía global y los mercados financieros según el análisis de Vanguard y expertos económicos.

Dólar se cotiza abajo de los 18 pesos
Dólar se cotiza abajo de los 18 pesos

Dólar se cotiza abajo de los 18 pesos

SLP

El Universal

El dólar alcanza su nivel más bajo desde julio del año pasado, generando impacto en los mercados financieros.