SAT actualiza lista de factureros; incluye a 49 contribuyentes

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó la lista negra definitiva de los contribuyentes que señaló por el uso de facturas fiscales para respaldar operaciones inexistentes.

Incluye a 49 contribuyentes, tanto personas físicas como empresas, que a lo largo de todo el 2025 pasaron por un proceso luego de que se les notificó la presunción y tuvieron oportunidad de comprobar su inocencia.

Destaca una empresa con domicilio en Cuernavaca, Morelos, dedicada al transporte aéreo no regular de pasajeros y de carga sin rutas ni horarios fijos.

El motivo de quedar en la lista definitiva fue por emitir facturas en ausencia de activos y de personal sin capacidad material.

A todos ellos se les envió un oficio individual de presunción de incumplir con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.

Luego de que fueron notificados quedaron en el listado global y tuvieron 15 días para defenderse conforme a su derecho.

Diez de ellos presentaron pruebas a su favor, pero no lograron desvirtuar el motivo por el cual fueron notificados y 39 no aportaron pruebas ni argumentos para desvirtuar el motivo por el cual se les avisó que eran presuntos factureros.

Así, el SAT los dejó en la lista definitiva que se publica tanto en el portal del órgano recaudador de impuestos como en el Diario oficial de la Federación (DOF).

Adicionalmente añadió a un contribuyente a la lista de presunción de una empresa de Tijuana, Baja California de servicios de consultaría y administración por utilizar facturas cuando no cuenta con personal y activos, como tampoco la infraestructura ni capacidad material.