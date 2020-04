Dólar, estable pese a volatilidad

CIUDAD DE MÉXICO.- El dólar al menudeo terminó vendiéndose a 24.64 pesos en las ventanillas de los bancos, sólo un centavo por arriba del cierre anterior, pese a la gran volatilidad que se generó por la mañana en los mercados cambiarios por el repunte de las solicitudes de subsidio por desempleo en EU.

El peso cerró la sesión con pocos cambios, mostrando una depreciación moderada de 0.08% o 9.40 centavos, cotizando alrededor de 24.14 pesos por dólar. Durante la mañana, el tipo de cambio bajó a un mínimo de 23.76 unidades, luego de que Donald Trump mencionó en redes sociales que, tras hablar con los líderes de Arabia Saudita y Rusia, ambos países acordaron recortar su producción entre 10 y 15 millones de barriles, sin especificar si serán barriles por día o un recorte único, comentó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de banco Base.

Lo anterior, permitió que el precio del WTI cerrará en los 25.32 dólares por barril, es decir, un avance de 24.67% en con respecto al cierre de ayer.

No obstante, el peso mexicano no sostuvo su avance frente al dólar y borró por completo la apreciación, debido a que quedaron muchas dudas sobre la posibilidad del acuerdo. De acuerdo con un vocero del mandatario de Rusia, no ha habido comunicación con Arabia Saudita. Asimismo, los saudíes han pedido que al acuerdo se sumen los países del G20, incluyendo México, por lo que un entendimiento formal parece seguir lejos de concretarse, agregó Siller.

A pesar de que los mercados de capitales y de commodities a nivel global mostraron un desempeño positivo ante la posibilidad de que en el futuro se logre un acuerdo de la OPEP con EU para elevar los precios del petróleo, el escenario base de una recesión económica global como consecuencia de la pandemia del coronavirus sigue con riesgo.