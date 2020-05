Economía entrega primeros 420 mdp en créditos a la palabra

La Secretaría de Economía depositó los primeros 420 millones 25 mil pesos para créditos a la palabra otorgados a 16 mil 801 beneficiarios de este programa, diseñado para atender a micro negocios que resultaron afectados por la pandemia de Covid-19.

En la rueda de prensa vespertina para informar sobre los apoyos en créditos a la palabra, apoyos para acciones de vivienda, y créditos solidarios del IMSS, se difundieron, a través de videos, los primeros testimonios de beneficiarios de los diversos programas.

La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, dijo que ayer lunes se enviaron recursos a los bancos para dispersar en las cuentas de los beneficiarios, de modo que este martes ya fueron 16 mil 801 cuentas de las que los beneficiarios pudieron hoy retirar su dinero total o parcialmente, cada uno 25 mil pesos.

"El total de recursos que se ha puesto en estas cuentas es de 420 millones 025 mil pesos. Esto quiere decir que ya iniciamos la dispersión de recursos de crédito a la palabra con Banco Azteca y Banorte" y en la semana se hará con Santander pues "se está ajustando el procedimiento".

No habrá dispersión masiva para no saturar las sucursales, no generar aglomeraciones y acceder a sus recursos de manera segura.

Expuso que del total de millón de beneficiarios de créditos a la palabra ya se tiene identificados a 884 mil 896 beneficiarios, a los que ya se hizo entrevista telefónica y están listos sus datos para mandarlos a los bancos, generar cuentas bancarias y depositarles.

Alertó nuevamente a los ciudadanos que no se dejen engañar y tengan cuidado con los fraudes, pues el gobierno federal no requiere de ningún tipo de depósito ni adelanto para la entrega de ningún tipo de crédito ni de programa social.

El director del IMSS, Zoé Robledo, informó a su vez que hay un avance de 87.9 % en la dispersión de créditos solidarios, que son los que se otorgan por 25 mil pesos a empresarios que tienen de 1 a 10 trabajadores, no los despidieron y solicitaron respaldo crediticio.

La meta en este tipo de apoyo es de 645 mil créditos a empresarios solidarios, se han aprobado 122 mil solicitudes y a 107 mil 853 beneficiarios ya se les dispersó el crédito, por lo que ya pudieron comprar insumos y pagar a sus empleados.

En esta conferencia Márquez y Robledo, conmemoraron el 5 de Mayo la Batalla de Puebla y el segundo recordó que también hoy es el Día Mundial del Lavado de Manos, por lo que llamó a acabar "con este otro invasor extranjero este en forma de virus, tan misterioso, tan invisible", el coronavirus, con agua y jabón.

"Así como en Puebla, (el general Ignacio) Zaragoza y las armas nacionales se cubrieron de gloria, hoy cubramos nuestras manos de jabón, de agua, para acabar con esta epidemia", dijo.

En la conferencia estuvieron el secretario Román Mayer, de la Secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), el subtesorero Omar Mejía y David Cervantes subsecretario de Desarrollo Territorial de la Sedatu.