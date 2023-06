EEUU inicia solicitud de consultas contra México por maíz transgénico

A-AA+

Ante la falta de una solución definitiva que termine con la prohibición del gobierno mexicano a las importaciones de maíz transgénico, el gobierno de Estados Unidos inició una segunda solicitud de consultas contra México, pero esta vez bajo el capítulo 31 del T-MEC.

La Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) anunció que harán una solicitud de consultas bajo el capítulo 31 Solución de Controversias del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Esta es la segunda vez que se solicita formalmente al gobierno de México consultas, luego de que en marzo la titular de la USTR, Katherine Tai, pidió consultas bajo el capítulo 9 de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del T-MEC.

Sin embargo, al considerar que no hay avances en la materia se toma este nuevo paso que puede terminar en la conformación de un panel.

Apenas ayer jueves, un grupo de 62 legisladores republicanos, de la Cámara de Representantes, solicitaron a la USTR que se pida un panel contra México, en el que un grupo de expertos sean los que definan quién tiene la razón.

El 31 de diciembre de 2020, el gobierno mexicano emitió un decreto por el cual pretendía eliminar el uso, producción, comercialización y distribución de maíz transgénico; tras la inconformidad de Estados Unidos el decreto se modificó y en su lugar el 13 de febrero se publicó otro nuevo que solamente prohibía el maíz genéticamente modificado para consumo humano.

Políticas biotecnológicas de México no se basan en la ciencia, acusan en EU

Sin embargo, Tai explicó que "Estados Unidos han transmitido repetidamente su preocupación de que las políticas biotecnológicas de México no están basadas en la ciencia y amenazan con interrumpir las exportaciones de Estados Unidos a México en detrimento de los productores agrícolas, lo que a su vez puede exacerbar los desafíos de la seguridad alimentaria".

La funcionaria estadounidense añadió que "continuarán trabajando con el gobierno mexicano a través de estas consultas para resolver las preocupaciones y ayudar a garantizar al consumidor el continuo acceso seguro y accesible de alimentos y productos agrícolas".

Para el secretario de Agricultura estadounidense, Tom Vilsac, "hay un desacuerdo fundamental con la posición que México ha tomado en torno a este problema de los biotecnológicos, los cuales han probado ser seguros por décadas".

Añadió que harán valer sus derechos bajo el T-MEC para apoyar la innovación, la seguridad nutricional y la sostenibilidad, además de que buscan el éxito mutuo de los campesinos y productores agrícolas.

El exjefe negociador técnico del T-MEC dijo: "Me parece que la discusión técnica se ha agotado a través de las consultas al amparo del Capítulo 9 del TMEC (Medidas Sanitarias y Fitosanitarias), y ahora habrá que ver si en las conversaciones en el contexto del Capítulo 31, el gobierno de México estaría dispuesto a eliminar el decreto o hacerle cambios sustantivos para ya no imponer ningún tipo de restricciones al uso del maíz estadounidense en México".