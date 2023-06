EE.UU. más decidido a irse a panel contra México por maíz transgénico

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 8 (EL UNIVERSAL).- La solicitud de consultas que hizo Estados Unidos contra México bajo el capítulo de Solución de Controversias del T-MEC y lo dicho por funcionarios estadounidenses deja ver que hay una mayor decisión a irse a un panel por el tema de la prohibición al maíz transgénico (mt) para consumo humano, dijo Alberto Campos Vargas, socio del grupo de práctica de Comercio Exterior y Aduanas de Sánchez Devanny.

Además de que, existe una gran posibilidad de que también Canadá se sume a estas nuevas consultas que pudieran derivar en un panel de controversia, donde expertos analizarán y determinarán qué país tiene la razón.

El jurista dijo que Estados Unidos manifestó que por parte de México no se han presentado las pruebas para acreditar que exista un riesgo a la salud humana derivado del consumo de maíz amarillo o transgénico para productos alimenticios.

Para el gobierno estadounidense el monto de exportaciones de maíz de Estados Unidos a México asciende a 5 mil 570 millones de dólares.

Así que, si México pierde un posible panel bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) "seremos potencialmente sujetos a sanciones comerciales y qué va a pasar, quitarle a productos mexicanos la posibilidad de importar con trato preferencial e interesantemente la determinación de cuáles serán los productos sujetos a esta sanción no va a depender de la naturaleza de los productos sino con base al daño que se le provoca a la industria estadounidense" de maíz.

En ese sentido dijo a EL UNIVERSAL que Estados Unidos puede decidir imponer aranceles a automóviles, productos electrónicos, textiles, porque no se trata de sancionar a un producto o solamente a un alimento o grano. La sanción se impondrá "con base en cantidades y puede ser cualquier producto".

De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) la producción de maíz permite a México aportar el 64% del total del consumo nacional anual, para este 2023 se estima que se requerirá un total de 46 millones de toneladas métricas.

"La producción estimada para el año agrícola 2023 es de 28.1 millones de toneladas métricas, 4.6% por arriba de las 27 millones de toneladas métricas en 2022. De este volumen se estima que 24.6 millones de toneladas métricas sean de maíz blanco y el restante de maíz amarillo", expuso.

En el 2022 se importaron 17 millones 336 mil toneladas métricas de maíz de Estados Unidos, de los cuales 14 millones 993 mil fueron maíz amarillo, 579 mil de blanco y 112 mil de grano quebrado, lo que tuvo un valor de 5 mil 570 millones de dólares, de acuerdo con GCMA.

En diciembre de 2020 el gobierno mexicano publicó una prohibición al uso, producción, distribución y comercialización de maíz transgénico, sin embargo, luego de diversas pláticas con el gobierno estadounidense, el 13 de febrero de 2023 modificó el decreto y solamente prohibió el uso del maíz transgénico para consumo humano.

Sin embargo, ese decreto no convenció a Estados Unidos por lo que inició, en marzo pasado, una consulta bajo el capítulo 9 de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del T-MEC y el 2 de junio envió otra solicitud de consultas vía el capítulo 31 de Solución de Controversias.