El 91.5 % de empresas víctimas de delitos no denuncia: Inegi

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- El 91.5% de las empresas víctimas de un delito no presentó denuncia o no se inició carpeta de investigación, es decir, 2.6 millones de delitos de los 2.9 millones ocurridos durante 2021, revelan los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas publicados por el Inegi.

Dicha cifra es similar al 92.0 % reportada en 2019, la tasa más elevada de la llamada ´Cifra Negra´ desde que el Inegi inició su registro en 2011. Lo anterior a pesar de que el número de delitos contra los negocios cayó 25.6 % en 2021 respecto a 2022 debido principalmente al cierre de empresas y menor movilidad por la pandemia.

Del total de denuncias hechas por víctimas ante el Ministerio Público o Fiscalía estatal, en 55.1% de los casos no sucedió nada o no se resolvió, o bien, está en trámite la denuncia. Esto equivale a un total de 179 mil delitos de los 326 mil denunciados.

¿Por qué no denuncian?

Entre las razones para que las unidades económicas no denunciarán el delito ante las autoridades destacaron: pérdida de tiempo, con 37.5 % y no tenía pruebas, con 18.1 %, dentro de las causas atribuibles a la autoridad y otras causas, respectivamente.

Por causas atribuibles a la autoridad se entiende: miedo a que lo extorsionaran, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza en la autoridad o por malas experiencias anteriores con la autoridad. Por otras causas se entiende: miedo al agresor, delito de poca importancia o no tenía pruebas.

A nivel nacional, se estima que 52.9 % de las unidades económicas (2.5 millones) consideró que la inseguridad y delincuencia son los problemas que más las afectan. En 2020, esta percepción fue de 60.4 por ciento.

Además, 39.0 % de las unidades económicas consultadas respondió que el bajo poder adquisitivo de la población es considerado el segundo gran problema que afecta.