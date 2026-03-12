El gobierno renueva el acuerdo con gasolineros

Ciudad de México.- A poco más de un año de su implementación, el gobierno y empresarios gasolineros acordaron renovar por seis meses más el convenio voluntario que establece en 24 pesos el precio máximo de la gasolina Magna en el país.

En entrevista al salir de una reunión privada en Palacio Nacional, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, aclaró que el mecanismo no implica subsidios gubernamentales, sino un acuerdo alcanzado con el sector empresarial para estabilizar el precio del combustible de mayor consumo.

Vìctor Rodríguez Padilla explicó que el acuerdo sólo aplica para la gasolina Magna debido a que concentra la mayor parte de las ventas nacionales, y por ahora no se contempla incluir a la Premium.

El acuerdo fue firmado el 15 de febrero de 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo calificó como un convenio histórico para proteger la economía familiar con precio máximo voluntario de 24 pesos por litro.

Desde entonces, dicho mecanismo se revisa cada seis meses para evaluar su continuidad y los posibles ajustes, con la participación voluntaria de empresas gasolineras y autoridades del mismo sector.