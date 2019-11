El imperio Disney

The Walt Disney Company, la compañía que ha deleitado con sus películas a varias generaciones desde su fundación hace 96 años, ha construido un imperio que registró ganancias de 19 mil millones de dólares en el trimestre terminado en septiembre de 2019, de acuerdo con el reporte de resultados de la empresa que da hogar a Mickey Mouse y a un sinfín de personajes emblemáticos.

El éxito de Disney no es exclusivo de películas del universo cinematográfico de Marvel o la saga Star Wars de George Lucas, que aunque han batido récords históricos de recaudación en taquilla, apenas son una pequeña demostración de su poderío.

La realidad es que la pantalla chica es una fuente de ingresos más lucrativa, que alcanzó ganancias de 6 mil 500 millones de dólares en el año, lo que representó un alza de 22% respecto a los obtenidos en 2018 por esta partida y casi el doble de lo obtenido en sus estudios, cuyas producciones redituaron 3 mil 300 millones.

En gran medida, el incremento porcentual se logró gracias a la compra de un gigante de la televisión como lo es Fox, que fue adquirida por una cantidad superior a 70 mil millones de dólares en marzo de este año.

Con la entrada de Fox, Disney se hizo de filiales como Fox Family, Fox Animation, Twentieth Century Fox, Fox Searchlight Pictures y National Geographic; además de shows como The Simpsons y Family Guy, así como las participaciones de Fox en los proveedores de televisión digital Hulu y Tata Sky.

En tanto, hay otras cadenas televisivas y franquicias con presencia mundial propiedad de Disney entera o parcialmente como ESPN, de la que es dueña en 80%; Touchstone Pictures, Lucasfilm y A&E en 50%; Vice Media en 16%; History, ABC, Pixar films, The Muppets e Indiana Jones.

Sin embargo, de los cuatro segmentos de negocio que opera la firma, el más exitoso es el de Parques, Experiencias y Productos, que le dio a ganar 6 mil 600 millones de dólares. A pesar de que los complejos más conocidos se encuentran en Orlando y París, Disney ha logrado extender su emporio en toda el orbe.

En total, la compañía tiene 12 parques y destinos en todo el mundo, de los cuales seis se encuentran en Estados Unidos: Walt Disney Resort, Florida; Disneyland Resort, California; Disney Cruise Line (crucero); Aulani Resort, Hawái; Disney Vacation Club; y Adventures by Disney.

Del resto, tres se encuentran en Asia: Tokyo Disney Resort, Hong Kong Disneyland Resort y Shanghai Disney Resort; mientras que en el resto del mundo están Disneyland Paris, Disney Cruise Line (Europa), y Adventures by Disney (en todos los continentes).

Además, Disney ofrece a través de su división de productos al consumidor más de 100 categorías de artículos físicos y experiencias digitales entre los que destacan juguetes, playeras, apps, libros y consolas de videojuego.

En su segmento de operación Directo al Consumidor & Internacional, que redituó 3 mil 400 millones de dólares en 2019, un aumento casi cuatro veces mayor comparado con los 825 millones que ingresó en esta área en 2018. Esta área es la responsable de Disney+, el servicio de streaming que debuta mañana en Estados Unidos, Canadá y Países Bajos, pero que llegará a México el próximo año con todo el contenido que el grupo ha creado en casi un siglo.

Otros negocios

The Walt Disney Company también es dueña de productoras de televisión como Endemol Shine Group, responsable en su momento de fenómenos como Big Brother o Black Mirror; además de UTV Communications en India.

Las firmas GoPro y Photobucket, dedicadas a la venta de cámaras y el almacenaje de fotografías para su venta, también forman parte del imperio de la compañía, aunque Disney no ha revelado la participación que tiene en su capital.

En tanto, Buena Vista Construction Company también es propiedad de Disney. Buena Vista es una marca que históricamente se ha utilizado para las divisiones y subsidiarias de la empresa, y se ubica en California.