El panorama es alentador para 2021, ve Banorte

El arranque de 2021 muestra que la economía mexicana ha entrado en un proceso de recuperación luego del golpe del Covid-19, y por ello el panorama es alentador hacia los próximos meses, impulsado principalmente por los esfuerzos de vacunación en el país, dijo el director general de Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez.

"El panorama para lo que resta del año sí se ve muy alentador. Teníamos miedo de una tercera ola después de Semana Santa, y 'toco madera', pero ya llevamos más de 15 días y parece ser que no la habrá. Sí empezamos la recuperación, ya pasó lo peor. Ya se ve la luz, estamos todos jalando. Tenemos mucho capital y muchas ganas", dijo el directivo.

En conferencia de prensa, recordó que Banorte tiene una estimación de crecimiento para la economía mexicana en 2021 más agresiva entre otras firmas del sector financiero, de 5.3%, por lo que confió en una recuperación del crédito y en que disminuya la cartera vencida del banco. Ante las recientes reformas al sector eléctrico y de hidrocarburos, así como amparos y disposiciones judiciales que han frenado su puesta en operación en México, el director general de Banorte expuso que el banco continuará financiando proyectos; sin embargo, estará a la espera de proyectos con mayor potencial en tanto se resuelven las disputas legales.

"No podemos prestar por prestar, ni mucho menos. Tenemos que regresarle al depositante su dinero. Los esquemas con los que estamos funcionando para prestar en hidrocarburos y energía son esquemas bancarizables. Sí hay, pero son un poco menos. Ahora que pase toda esta estática, el país necesita todo tipo de infraestructura y nosotros tenemos el motor listo para seguir prestando", dijo.



Efecto comparativo

Al cierre del primer trimestre de este año, la utilidad neta de Grupo Financiero Banorte disminuyó 6% en términos anuales, a un total de 8 mil 544 millones de pesos. De acuerdo con el directivo, se trata de una comparación injusta en el sentido de que durante el primer trimestre de 2020 se tenía un buen comportamiento del negocio, sin que se reflejara el impacto de la pandemia de Covid-19.

"Estamos comparando el trimestre de 2020 en el que no hubo coronavirus sino hasta el último día, y el trimestre actual en el que ya estamos saliendo de la pandemia, pero aún en ella, con los golpes que nos dio", señaló Ramírez. La cartera de crédito total del grupo alcanzó 800 mil 328 millones de pesos, un crecimiento de 3% con relación al mismo periodo de 2020; donde el segmento de consumo ascendió a 307 mil 312 millones de pesos, un 6% más respecto al mismo periodo del año anterior.