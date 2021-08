El peso retrocede ligeramente, pero muy lejos de sus mínimos

Con el dólar cotizando a 20,04 pesos mexicanos (o el peso cotizando a cinco centavos de dólar) la moneda mexicana ha perdido posiciones con respecto a las semanas anteriores, pero todavía se encuentra muy lejos de los 21,5 pesos que llegó a valer el dólar a principios de marzo, siendo la divisa mexicana una de las que mejor está soportando la crisis de toda América Latina, en línea con lo que algunos analistas económicos esperan para el futuro de México.

Cuando las tornas se invierten

Si a finales del siglo XIX el país más rico de Latinoamérica (y puede que del mundo) era Argentina, en este momento el país albiceleste ocupa la tercera posición, a mucha distancia de México, que en el año 2020 tuvo un PIB de 1.076 mil millones de dólares, y de Brasil, que con un PIB de más de 1.400 mil millones dólares se ha convertido en la locomotora latinoamericana. Por contra, en Argentina el PIB del 2020 se cerró en 388 mil millones de dólares, con Chile y Colombia muy cerca y México va camino de convertirse en el país de habla hispana más importante del mundo en el ámbito económico (incluso por delante de España), ya que se espera que de aquí al 2050 la mayoría de las economías más grandes del mundo sean de las ahora consideradas como economías emergentes, mientras que el tamaño de la economía europea en el PIB mundial retrocederá hasta tan sólo el 10 por ciento. ¿Significará esto que el euro va a perder su posición como una de las principales divisas del mundo? No tiene porqué.

La importancia de la estabilidad frente al tamaño de la economía

La Unión Europea, que hasta hace poco era considerada como un gigante económico, un enano político y la nada absoluta en el terreno militar puede que se encuentre a pocas décadas de perder su hegemonía económica, pero eso no quiere decir que su moneda vaya a perder su papel como valor de reserva, o como coprotagonista en el principal de los pares mayores del trading de forex, el EUR/USD, que además es el par que más líquido mueve todos los días (aunque operar con el par que cuenta con mayor liquidez no quiere ni mucho menos decir que no se haya de operar con mucha precaución, sobre todo debido al apalancamiento al hacer trading online, ya que el riesgo para el inversor siempre está presente).

Y es que divisas de economías relativamente pequeñas pero cuyas instituciones son muy fiables a nivel internacional son muy valoradas al margen del peso de la economía del país en cuestión dentro del contexto internacional, formando incluso parte de algunos de los otros pares mayores, como por ejemplo el marco suizo o los dólares de países como Canadá, Nueva Zelanda o Australia.

¿Terminará el peso mexicano cotizando también en los pares mayores o al menos en los pares menores según aumente la importancia de México en el mundo? No tiene porqué, pero tampoco tiene por qué ser negativo para los mexicanos, sobre todo teniendo en cuenta el avance de nuevas divisas, como las criptomonedas o las divisas digitales estatales.

El nuevo paradigma de las divisas

Pocos desconocen hoy en día que países como Estados Unidos, China o el conglomerado de la Unión Europea se encuentran trabajando en la creación de sus propias monedas digitales estatales, probablemente azuzados por la cuota de mercado cada vez mayor que están acaparando las criptomonedas, a pesar de que si la comparamos con el tamaño de la economía mundial la capitalización de las criptomonedas es minúscula.

En el caso de México todavía no se ha concretado seriamente una especie de criptomoneda estatal, pero sí que se ha lanzado ya una stablecoin vinculada al peso mexicano, el MMXN, por la empresa Moneta. A pesar de ser una criptomoneda vinculada de alguna forma con la divisa nacional, el Banco Central ha advertido de nuevo de que las criptomonedas no son monedas de curso legal en México y de que son un activo arriesgado, así que el proyecto parece no haber despertado precisamente entusiasmo entre las autoridades financieras mexicanas, aunque en honor a la verdad hay que decir que ninguna criptomoneda lo hace.