El pronóstico de Bill Gates de lo que pasará en el mundo en 2023

Con una nueva perspectiva de lo que se avecina en el mundo entero y se tendrá que enfrentar en los próximos 5 años, Bill Gates recopila algunos de los puntos más importantes que la humanidad debe tener en cuenta durante el 2023 y en el futuro cercano.

El multimillonario, filántropo y ampliamente reconocido en el mundo por ser cofundador de Microsoft, quien actualmente tiene 67 años de edad, pronostica que vendrán tiempos difíciles para este 2023 derivado de las repercusiones económicas que ha dejado la pandemia de Covid, la guerra de Ucrania, además de la crisis climática.

A través de su blog, el magnate cuenta con gran entusiasmo que en este año se convertirá en abuelo, "Cuando pienso en el mundo en el que nacerá mi nieto, siento más inspiración que nunca para ayudar a que los hijos y nietos de todos tengan la oportunidad de sobrevivir y prosperar".

Pronósticos de Bill Gates en el 2023

En su escrito plantea que a pesar de estar en una edad en la que la mayoría de los hombres se encuentran jubilados, no dejará de trabajar en sus fundaciones para apoyar la educación pública de Estados Unidos y a las infancias de los países en desarrollo, invirtiendo en salud y educación.

Bajo esta primicia, el filántropo recomienda a las personas a generar un cambio invirtiendo individualmente en su propia formación y educación para poder llegar al éxito y así poder apoyar en medida de lo posible a la formación de sus seres cercanos.

La polarización política que vive actualmente Estados Unidos es un asunto que lo mantiene preocupado, ya que asegura que de continuar así podría desatar trágicas consecuencias: "En mi vida, el único otro período que se sintió tan turbulento fue la década de 1960".

Dentro de sus predicciones Bill Gates resume la solución del cambio climático mencionando que la clave está en eliminar las emisiones globales de gases de efecto invernadero para el año 2050, asumiendo que el desafío es muy grande "llegar a cero será lo más difícil que los humanos hayan hecho".

En cuestión de salud el multimillonario cuenta acerca del trabajo que su fundación hace para reducir la tasa de mortalidad infantil a nivel global, la cual incrementó como consecuencia de la pandemia por COVID-19, "me preocupa que olvidemos lo horrible que fue la pandemia y que, en nuestra complacencia, no avancemos con las cosas necesarias para prevenir otra que podría ser aún peor".

La IA será una luz esperanzadora

Un avance positivo en el tema de la Inteligencia Artificial es el prometedor enfoque médico que se le está dando para ayudar en los países en desarrollo, Bill Gates cuenta que una de las bases en su fundación para continuar reduciendo la mortalidad infantil es detectando las anomalías que se presentan desde la gestación y que la IA permite simplificar el transporte del equipamiento y personal médico a lugares de difícil acceso.

"En lugar de llevar una máquina grande en un carro, simplemente se conecta una sonda a un teléfono móvil o tableta, se desliza por el vientre de la mamá varias veces; el software utiliza inteligencia artificial para leer las imágenes y arroja toda la información que proporcionaría un humano capacitado".

También menciona que ya se han realizado estudios que demuestran que la IA identifica con precisión los embarazos de alto riesgo y que incluso es mejor que los humanos para estimar la edad gestacional; actualmente se sigue probando en Kenia y Sudáfrica.