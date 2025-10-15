El SAT, sin afectación tras paro de trabajadores

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no hubo afectaciones al servicio en el SAT por el paro de labores de ayer por parte de trabajadores, al señalar que son muy pocos los que participan, pues de 25 mil trabajadores en la institución, son sólo 400 trabajadores quienes protestan.

Durante la mañanera de este 15 de octubre en Palacio Nacional, la Mandataria federal señaló que entre sus demandas los trabajadores, exigen además de aumento salarial, seguro de gastos médicos mayores, demanda que advirtió no puede ser atendida porque ningún servidor, incluida la Presidenta de la República, tiene esta prestación.

La jefa del Ejecutivo federal indicó que hubo suspensión de labores en oficinas del SAT en Chihuahua, en Celaya, Guanajuato; en Guadalajara y Zapopan, Jalisco, y cierta suspensión de actividades "porque no se suspendió completamente" en Ciudad de México.

"No hubo alguna afectación al servicio. El SAT tiene alrededor de 25 mil trabajadores y son 400 trabajadores quienes han manifestado solicitudes. Estas solicitudes van desde aumento salarial hasta la recuperación de los salarios de gastos médicos mayores. Entonces van a tener un diálogo con el director del SAT, pero realmente son muy pocos trabajadores y no se ha visto interrumpido el servicio y hay diálogos y está apoyando ahí la Secretaría del Trabajo.

"Hay demandas que no se les pueden cumplir porque no hay ningún servidor público que tenga gastos médicos privados, ni la Presidenta, y se va a ver si hay alguna solicitud que pueda ser atendida y están ahí en diálogo", explicó.

SAT se dice abierto al diálogo

Luego del paro de labores del martes en algunas oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) del país, el órgano tributario afirmó que mantiene abiertos los canales de diálogo y cooperación con sus trabajadores "en un marco de respecto y responsabilidad".

A través de una tarjeta informativa, indicó que la atención a los usuarios se hizo "de manera normal en 155 de las 162 oficinas desconcentradas y Módulos de Servicios Tributarios, a nivel nacional".

El SAT aseveró que sólo se suspendió la operación en las oficinas de Chihuahua, Chihuahua; Celaya, Guanajuato; Guadalajara Sur y Zapopan, en Jalisco, y en las sedes Oriente y Sur de la Ciudad de México.

Además, se brindaron 59 mil 248 atenciones y se reagendaron 3 mil 258 citas en todo el país, lo que equivale a 5% del total de las citas programadas, de acuerdo con la comunicación difundida en su cuenta de X.

El SAT reafirmó su compromiso con los trabajadores del servicio público y reconoció que "su labor es esencial en la atención a la ciudadanía".

La víspera, el organismo recaudador de impuestos aseguró que de ninguna manera ha respondido con amenazas contra los trabajadores que salieron a manifestarse.

El paro nacional de los trabajadores del SAT formó parte de una jornada de protesta para exigir un salario digno, mejores condiciones laborales y el fin de las desigualdades entre personal sindicalizado y de confianza.