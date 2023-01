Eliminar comisiones debe atraer a bancos para quitar costos, asegura ABM

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 25 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Daniel Becker, dijo que el anuncio de este miércoles en el que 6 bancos dejarán de cobrar comisiones por el uso de sus cajeros en retiro de efectivo y consulta de saldo debe motivar a más instituciones financieras para quitar este costo a sus usuarios.

"Este tipo de iniciativas lo que genera son elementos de competencia y la posibilidad de que otros bancos se sigan sumando. Trae como consecuencia que el usuario que tenga una tarjeta, su costo de transacción sea cero. La posibilidad de que se sumen todos dependerá de la política individual de cada institución, pero estamos seguros que esto generará atracción para que otros se vayan sumando", dijo el directivo.

De acuerdo con el presidente de la ABM, en términos generales, las comisiones que cobran los bancos se han reducido de 2 mil a un mínimo de 200, luego de que en 2018 se generara inquietud a partir de la iniciativa de Morena de eliminar estos cobros a los clientes.

Este miércoles, los bancos HSBC, Scotiabank, Banbajío, Inbursa, Banregio y Mifel lanzaron la alianza Multired, con la que los clientes de dichas instituciones no cobrarán comisiones en retiros de efectivo ni consulta de saldo, en un conjunto de 9 mil 300 cajeros.

Descarta impactos en morosidad

El presidente de la ABM dijo que pese al entorno de tasas altas que prevalece en la economía mexicana, hasta el momento la morosidad se mantiene baja entre los bancos; sin embargo, no se puede cantar victoria.

En ese sentido, el vicepresidente de la ABM, Adrián Otero, los bancos han mantenido un esfuerzo por no incrementar los intereses en el mismo rango que se han incrementado por parte del Banco de México.

De acuerdo con la ABM, al cierre de noviembre, la morosidad del sistema bancario en México se ubicó en 2.3 por ciento.

Hasta el momento, con la tasa de referencia de 10.50% del Banco de México, el crédito que más se ha encarecido es a empresas, con un alza de 4.85%, seguido tarjeta de crédito con 4.14% y pymes, con 3.35% de incremento.

Pese a un entorno de desaceleración en la economía mexicana, los bancos prevén aumento en la colocación de crédito de 3.6 por ciento.