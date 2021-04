Empresa canadiense advierte que no negociará con "criminales"

La empresa Americas Gold and Silver advirtió que no negociará con criminales, ni con los intereses individuales de un grupo que se niegan a terminar con el bloqueo ilegal de la mina San Rafael, en Cosalá, usando el chantaje y la extorsión como método de intimidación.

En un comunicado emitido por la empresa canadiense, hace notar que desde hace casi 15 meses, un grupo bloqueó la mina en perjuicio de más de 300 trabajadores, quienes han sido afectados en sus ingresos junto con sus familias.

Americas Gold and Silver establece que es respetuosa de la libre asociación sindical de los trabajadores y también de la determinación final que tomen las autoridades sobre la titularidad del contrato colectivo, bajo el criterio que la vida de los trabajadores no debe seguir siendo rehén de un bloqueo ilegal de sus instalaciones en Cosalá.

Dio a conocer que en las últimas semanas, el presidente de la compañía canadiense, Darren Blasutti, celebró reuniones con funcionarios de primer nivel del gobierno de México, con el objetivo de retirar el bloqueo a la mina y reiniciar operaciones.

Se precisa que en actos de buena fe, con la convicción de dejar atrás los agravios se han celebrado reuniones con el líder y representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.

Como parte de esas pláticas, que concluyeron la noche del martes pasado, se acordó firmar un acuerdo en el que se incluyó un plan para que los trabajadores vuelvan a la mina, ubicada en la comunidad de la Higuera Larga, en Cosalá en los siguientes 20 días.

La empresa minera informó que el acuerdo no prosperó por la actitud del delegado sindical en la región de Cosalá, Yasser Beltrán y de un pequeño grupo que se opone a la reapertura de las operaciones de extracción de plata, plomo y zinc.

De acuerdo al comunicado emitido, se aduce que el líder sindical, Yasser Beltrán, tiene un interés adicional al contrato colectivo de trabajo, referente a los contratos relacionados con la operación de la mina y su enriquecimiento personal.

La firma canadiense, desde hace más de 10 meses, promueve ante la Fiscalía General del Estado que avancen las carpetas de investigación abiertas, en relación a las denuncias interpuestas por robo y delitos contra las vías de comunicación contra el delegado sindical, Yasser Beltran y trece personas más.

En la mina San Rafael, ubicada en la comunidad de la Higuera Larga, en Cosalá, en el año 2016, se le inyectó 420 millones de pesos para la explotación de plata, plomo y zinc, pero en el mes de enero del 2020, fue bloqueada por un grupo de trabajadores.