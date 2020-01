Empresa de Monterrey ofrece criptomonedas por avión presidencial

Alfonso Jiménez, CEO de la empresa de tecnología Isatech, ofreció pagar 130 millones de dólares por el avión presidencial para emplearlo con fines comerciales y ponerlo a disposición de la Secretaría de Relaciones Exteriores para el traslado de diplomáticos que visiten México.

Además, planteó pagar otros ocho mdd por dos aeronaves del gobierno federal, que destinaría a labores de combate a incendios forestales y para traslado de personas heridas o quemadas. El pago se haría en Amero, la criptomoneda de Isatech, y se entregaría un terreno de mil 400 hectáreas con cuatro kilómetros de playa, con valor superior a los 175 millones de dólares, y que se localiza en un lugar de los más bonitos del planeta que es de Cabo Pulmo.

Si aceptan el trato, ahí se acabó la historia del gasto oneroso y el adeudo para el gobierno federal, dijo Jiménez, pues detalló que de 2012 hasta hoy, el gobierno federal ha pagado mil 833 millones de pesos, de los cuales sólo 200 han sido a capital y todo lo demás a intereses, por lo que de continuar el actual esquema de arrendamiento hasta 2027 se tendrían que erogar otros dos mil 724 millones de pesos.

Jiménez señaló que en respuesta al llamado que hizo el presidente López Obrador a los empresarios del país, para que ayuden a su gobierno a resolver el problema que representa la polémica aeronave, el mismo domingo hizo la propuesta formal por la aeronave, a través de Internet, y espera que para el 31 de enero haya una respuesta a la que consideró es hasta hoy la propuesta más seria para adquirir el Boeing 787.

Alfonso Jiménez comentó que además del avión presidencial, buscan adquirir un helicóptero que tiene actualmente la Secretaría de Marina, y un avión Learjet por un total de 138 millones de dólares.

Serán tres aeronaves con causa: el avión presidencial, cuyo uso principal será para temas comerciales a fin de atraer inversiones asiáticas a nuestra empresa y predios que tenemos en el Mar de Cortés, un segundo uso sería ponerlo a disposición de la Secretaría de Relaciones Exteriores para el traslado de diplomáticos de algunos países que nos visiten, y lo pondremos a disposición para su uso en cualquier contingencia que se ocupe movilizar seres humanos, declaró el empresario.

Agregó que el helicóptero lo van a dejar a disposición de Nuevo León, específicamente para el tema de combate de incendios forestales, pues hay una asociación que se llama Amigos de la Sierra que hoy cuida 400 mil hectáreas en áreas montañosas de Nuevo León y de Coahuila.

Asimismo, el avión Learjet, se usaría para que asociaciones civiles puedan trasladar a otros países como Estados Unidos, a personas que hayan sufrido quemaduras y requieran tratamiento especializado y urgente.

"Lo que estamos promoviendo es que el gobierno federal se quite esa deuda del avión presidencial, que se ha convertido en un problema, y se quede con un activo que cada vez valdrá más, ya que el pago sería en 138 millones de dólares en Amero, que es nuestra criptodivisa, y además respaldados por un terreno de mil 400 hectáreas cuyo valor es por encima de 175 millones de dólares", afirmó Jiménez.

Explicó que el terreno está en Baja California Sur, en la zona de Cabo Pulmo, donde existen las últimas cuatro o cinco vaquitas marinas. Señaló "como nosotros nos dedicamos a la conservación, todos nuestros activos tienen una vocación de reserva".

Alfonso Jiménez dijo confiar que esta propuesta será tomada en cuenta y haya una respuesta para el 31 de enero, al considerar que es la más seria presentada hasta hoy, pues los 125 millones de dólares que ofreció un empresario coreano, no es algo en firme, al no haber la presentación de una solicitud "como lo hicimos nosotros".

Puntualizó que al adquirir las tres aeronaves no sólo le servirían a Isatech, sino que tendrían una vocación social, "y podríamos cambiar un poquito todas las cosas absurdas y corruptas, que se han generado en torno al avión presidencial".

Asentó, "nosotros queremos que la gente sepa que compartimos esa visión del presidente, vamos a darle un buen fin a la historia, estos aparatos van a trasladar niños quemados, personas de algún desastre natural, y para que México se vea bien a nivel diplomático en su relación con otros países".

Alfonso Jiménez admitió que hay poca información sobre las criptomonedas, pero para quienes conocen este medio, el sólo hecho de decir ofertamos 138 mdd en Amero es suficiente; "por eso estamos ofertando con una garantía inmobiliaria atrás de nuestra criptomoneda, un de las seis mil que hay en el mercado, pero es la más rápida y segura, está considerada estable, y está desarrollada en torno a una tecnología propia.

En ese sentido comentó que además de comprar el avión y las otras dos aeronaves, que ponen a disposición de causas sociales, la oferta incluye la tecnología de Isatech para que el gobierno de López Obrador consolide el tema de la transparencia y combate a la corrupción, pues si tuviera que comprar esa tecnología, le costaría cientos de millones de dólares, mucho más de lo que vale el avión presidencial.