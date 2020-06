Empresario denuncia robo de tráiler; pide ayuda de autoridades

A través de redes sociales circula el video del empresario José María Alonso Zurita a quién le robaron un tráiler de mercancía con el que pagaría a sus empleados.

"Estoy muy molesto amo mi país amo todo lo que me ha dado, es un país lleno de gente buena pero llenos de h...", señaló.

El dueño de la empresa Veladoras Aramo comentó que el tráiler transportaba una entrega para su cliente más importante en Puebla.

El dinero recaudado por la venta de mercancía es con el que iba pagarles a sus 300 empleados.

"Ya estoy hasta la madre de la p... inseguridad de mierda, de vivir en un país sin ley, de vivir en una sociedad que la gente que tratamos de hacer las cosas por la derecha somos los mas p...", afirmó.

En el video publicado vía Twitter Alonso Zurita comentó que no ha trabajado durante dos meses, su fábrica ha estado cerrada.

El empresario pide que a las autoridades que hagan algo, "Es imposible trabajar así... hay mucha gente que me conoce sabe que somos empresarios buenos trabajadores no se vale saludos a todos".