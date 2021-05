Empresas de EU reclaman a Pemex 150 mdd por incumplimiento

Finley Resources, MWS Management y Prize Permanent Holdings son tres empresas estadounidenses que iniciaron un arbitraje internacional contra Pemex por incumplimiento de contrato, reclamando daños por un total de 150 millones de dólares. Hace aproximadamente 10 años las tres firmas participaron en una licitación a través de la cual Pemex les contrató parar realizar servicios de perforación en Veracruz, estableciendo un monto mínimo a ejercer y el cual no se cumplió. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, esta situación llevó a las empresas a iniciar un proceso legal ante tribunales mexicanos, pero no se alcanzó una solución satisfactoria.

"Se atoró el asunto", dijeron las fuentes consultadas, sin lograrse que se atendiera el fondo la controversia. Por ello, en julio de 2020 se solicitaron tres arbitrajes, uno por cada empresa afectada, ante el Centro Internacional de Resolución de Diferencias Relativas a Inversiones (ICSID, por sus siglas en inglés), mismos que fueron admitidos apenas este 12 de mayo. Debido a que se aceptó realizar el arbitraje en momentos en que hay inconformidad por parte del sector privado nacional y extranjero, respecto a la reforma a la Ley de Hidrocarburos recientemente aprobada, especialistas consideraron que la reclamación de las tres empresas estadounidenses tiene que ver con ese decreto.

Finley Resources, MWS Management y Prize Permanent Holdings presentaron la demanda alegando un incumplimiento de los capítulos 14 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como del capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los cuales tienen que ver con solución de diferencias inversionista-Estado, de acuerdo con el portal Investor State Law Guide.

Este arbitraje internacional regularmente tarda en resolverse entre ocho y 12 meses, y la defensa estará a cargo de la Secretaría de Economía, encargada de atender los casos relacionados con acuerdos comerciales. Las fuentes explicaron que el problema que se dirime ante el ICSID tiene que ver con que las empresas quejosas hicieron inversiones tanto en equipo como en personal, y Pemex no ejerció el monto mínimo comprometido para esas labores.