"Empresas quieren seguir invirtiendo en nuestro país", asegura Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo difirió con el director de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Jorge Alegría, quien dijo que inversionistas ven a México "con cautela" en materia económica.

"No coincido con esta opinión, no sé a qué se refiera. Tengo conocimiento, a través del secretario de Economía, y de manera directa de muchísimas empresas que quieren seguir invirtiendo en nuestro país.

"México tuvo récord de exportación, es el principal socio comercial de Estados Unidos y esto va a seguir en nuestro país, y lo que queremos dar es las condiciones para que haya la inversión privada y al mismo tiempo ordenarla", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este lunes 14 de octubre en Palacio Nacional.

En el marco del diálogo de alto nivel con empresarios de Estados Unidos este martes, la Presidenta indicó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dará más detalles del interés de inversionistas, sobre todo estadounidenses.

Destacó que el T-MEC abre la posibilidad de relocalización de las empresas que encuentran una oportunidad en México para invertir, exportar o tener producción para el mercado nacional.

"Entre nosotros no hay competencia, esa es la virtud del tratado; sino que nos complementamos con el tratado comercial", dijo.