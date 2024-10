"Ofrecer disculpas engrandece y acerca a los pueblos", dice Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la llegada de los españoles a México y otros países hace más de cinco siglos representó sometimiento e incluso eliminación de los pueblos originarios.

Por lo anterior consideró que ofrecer disculpas por los crímenes cometidos no es vergonzoso; "por el contrario, engrandece y acerca a los pueblos".

Sheinbaum Pardo indicó en su cuenta de la red social X, antes Twitter, que este 12 de octubre no es el día de la raza ni de la hispanidad.

Añadió que "Cristóbal Colón descubrió América para los europeos, pero en nuestro continente y en particular en lo que hoy llamamos México, ya había grandes civilizaciones y culturas de las cuales nos sentimos orgullosas y orgullosos.

El mensaje de la mandataria mexicana fue acompañado con un video donde se indica que ofrecer disculpas por crímenes de lesa humanidad es una responsabilidad histórica, una manera de buscar la reconciliación y superación de agravios del pasado.

"Hacerlo enaltece a quien admite el daño hecho a otros pueblos o naciones, con ello se reconoce el derecho a la verdad y la dignidad que tienen los pueblos y grupos sociales", se escucha en el video.