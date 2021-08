En GM, proceso inédito que se volverá cotidiano con reforma laboral: STPS

Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo, indicó que fue inédito el procedimiento de votación para la legitimación del contrato colectivo de trabajo de los trabajadores de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, pero que frente a la reforma laboral se volverá algo cotidiano.

"Frente a la reforma laboral será un procedimiento mucho más cotidiano porque de entrada se acudirá a las urnas para poder votar a los dirigentes sindicales, todo deberá ser a través de un procedimiento de voto personal libre, secreto y una participación más activa en la revisión de los contratos, cada dos años que los contratos colectivos se revisen en su conjunto tendrán los líderes sindicales que consultarlos con los trabajadores.

"Hoy lo vemos como un procedimiento especial, pero en realidad formará parte de la vida cotidiana de los trabajadores en las revisiones de sus condiciones contractuales", indicó Luisa María Alcalde.

En entrevista con Aristegui Noticias, Luisa María Alcalde señaló que la Secretaría del Trabajo tiene un plazo de 20 días para emitir una resolución final.

También destacó que hubo una "participación importantísima de casi 90% para definir con libertad y secrecía si estaban de acuerdo o no con su contrato colectivo".

"Es es un ejercicio que tiene cuestiones especiales porque en abril de este año se realizó el proceso de legitimación, se detectaron por parte de la Secretaría del Trabajo incidentes graves, hubieron incluso destrucción de ciertos materiales electorales, se tuvo que suspender esta elección y se emitió una resolución en donde se determinó que debía repetirse bajo ciertas circunstancias", recordó la titular del Trabajo.

Por último, indicó que se tiene que esperar a la última resolución de la Secretaría del Trabajo y que, si no hay incidencias mayores, el contrato colectivo queda sin efectos pero se respetan derechos laborales de los trabajadores en contratos individuales y la posibilidad de volver a organizarse y decidir si firman otro contrato con otro sindicato.

--Trabajadores de GM en Silao deciden no continuar con sindicato

El proceso de votación para la legitimación del contrato colectivo de trabajo de los trabajadores de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, culminó este miércoles a las 22 horas con un resultado donde ganó el NO.

Por lo tanto, el contrato colectivo de trabajo ya no está en manos del sindicato "Miguel Trujillo López", afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y cuyo secretario general es Tereso Medina.

La STPS detalló que 5 mil 876 trabajadores participaron en la consulta donde: 2 mil 623 trabajadores votaron por el SÍ, 3 mil 214 por el NO y 39 votos fueron nulos.