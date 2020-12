En riesgo de cerrar 8 de cada 10 restaurantes en México, revela encuesta

La industria restaurantera enfrenta un escenario catastrófico. Ante la crisis económica, 80% de los negocios existentes está en riesgo de cerrar en las próximas seis semanas por un posible cierre de la economía y porque no tienen recursos para el pago del 100% de la nómina.

Las Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), la Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR) y la Asociación de Directores de Cadenas Restauranteras (Dicares), presentaron los resultados de una encuesta que levantaron entre empresarios del sector y en la que los restauranteros plantearon que, para sobrevivir, requieren que se les difieran pagos de impuestos y servicios, así como apoyos para pagar los salarios de empleados.

"A la pregunta ¿Cuánto tiempo calculas poder resistir pagando el 100% de la nómina antes de declararte en quiebra?, el 28% respondió que dos semanas; 27%, cuatro semanas, y el 23.5%, seis semanas", reportaron las organizaciones.

La situación de esta encuesta contrasta con la que se aplicó al inicio de la crisis sanitaria, donde el 51% de los empresarios dijo poder resistir dos semanas; 33%, cuatro semanas, y poco más del 11%, seis semanas.

De acuerdo con el sondeo, 75% de los restaurantes están al 50% de ventas con respecto al 2019. Por ello, "un nuevo cierre o la aplicación de medidas más restrictivas para los restaurantes imposibilitaría el pago de nóminas, provocaría pérdida de empleos y ocasionaría repercusiones en otros sectores como el inmobiliario, el financiero y el recaudatorio", advirtieron los empresarios.

Ante la falta de apoyo gubernamental, "las primeras decisiones que tomarían sería la reestructuración de su personal, ajuste de sueldos de los colaboradores, así como dejar de pagar impuestos locales y federales. Esta tercera opción cambia en comparación con lo que respondieron en la primera encuesta; en ese entonces optarían por reducir la jornada laboral".

Otros resultados son que 69% de los restauranteros encuestados dijo haber renegociado las deudas con sus bancos, 64% no logró acuerdo con sus proveedores y sólo 60% logró acuerdo con sus arrendatarios.

A la mayoría de los encuestados les preocupa "no tener liquidez para pagar impuestos, seguros y créditos; un posible nuevo cierre de las unidades de trabajo, la salud de sus colaboradores, una falta de regulación pareja entre comercio formal e informal, la falta de apoyo gubernamental al empresario, así como la inseguridad".

Además, les preocupa el impacto para los meseros, cocineros, ayudantes, parrilleros, cajeros y a la cadena productiva que está detrás de los restaurantes.