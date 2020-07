En riesgo de no reabrir, 122 mil 500 Mipymes de CDMX

Debido a la pandemia por Covid-19, en la Ciudad de México cerca de 122 mil 500 micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) están en riesgo de no reabrir en la nueva normalidad por problemas financieros, informó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la capital del país.

Tras una encuesta realizada por esta cámara, alrededor de 270 mil Mipymes indicaron que no pudieron acceder a ningún tipo de apoyo, financiamiento privado o préstamo, de los cuales 10.5%, alrededor de 28 mil, indicaron que ya no abrirán definitivamente; mientras que 35%, es decir, 94 mil 500, reportó que si a la brevedad no obtienen apoyo, no podrán mantenerse en operación por mucho tiempo.

Nathan Poplawsky, presidente de la Canaco-CDMX, expuso que durante los cuatro meses que lleva la emergencia sanitaria, en la que los negocios cerraron sus cortinas, se registró una caída acumulada en ventas de 211 mil 165 millones de pesos, lo que representa a una disminución de 76%, comparada con el mismo periodo de 2019.

"Esto ha dado como resultado la muy lamentable pérdida de cientos de miles de empleos en nuestra Ciudad, la mayor en todo el país, y una grave afectación a casi un cuarto de millón de familias capitalinas", expuso.

Solicitó implementar a la brevedad un programa de apoyo a las Mipymes, pues la única forma de superar la crisis económica y social en el menor tiempo posible para garantizar la permanencia de las empresas, la conservación de las cadenas productivas y de los empleos.

Ante esta solicitud, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que se buscará resarcir los daños ocasionados por la emergencia sanitaria: "[Los apoyaremos] en la medida de lo posible, es una crisis internacional, no tiene que ver solamente con la Ciudad", expresó.