"En un año perdí 17 mil pesos"; caída de Afores alerta a trabajadores

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- Trabajadores con cuenta de Afore han empezado a recibir sus estados de cuenta de sus administradoras y han detectado que tienen menos dinero comparado con meses anteriores. En redes sociales, han expresado su preocupación ante las reducciones drásticas de su ahorro.

"Me acaba de llegar mi estado de cuenta del Afore y no sé si reir y llorar", dice uno de los mensajes en twitter.

Varios trabajadores reportan caídas drásticas de 10 % o más en sus saldos, con lo que en un año tienen menos dinero registrado en su cuenta para el retiro.

"Llegó mi estado de cuenta y en un año perdí 17 mil pesos. Increíble que en lugar de ganar pierda en el Afore", dice otro de los mensajes.

Sobre el tema, la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), recordó a los trabajadores que los movimientos tan abruptos observados en sus saldos son consecuencia de las minusvalías que se han presentado en los últimos meses ante la volatilidad en los mercados ocasionada por la guerra entre Rusia y Ucrania, el escenario de inflación global y los ajustes que está realizando los bancos centrales para contener el aumento de precios.

"En la mayoría de los estados de cuenta de la Afore que recibirán los trabajadores durante estos días, se podrán observar movimientos negativos en la columna de rendimientos, sin importar la administradora en la que se encuentren", dijo el organismo.

Ante ello, la Amafore explicó que las minusvalías o plusvalías son movimientos naturales que se presentan en las cuentas de ahorro de los trabajadores por las variaciones de los precios de los activos en el sistema financiero. Los saldos que se reportan en las cuentas Afore son equivalentes al valor de mercado actual, no al que efectivamente tendrán al vencimiento.

"Las minusvalías son temporales. Podemos asegurarte que tu Afore está trabajando para que, cuando te retires, tengas más recursos de los que aportaste a tu cuenta. El ahorro para el retiro es una inversión de largo plazo. Las caídas o subidas abruptas de los mercados no implican efectos definitivos en el ahorro de las y los trabajadores.

En ese sentido, recordó que debe evitarse el cambio de Afore en este momento, ya que si se hace el movimiento la pérdida sí se hace efectiva.

"La caída del índice de precios de gestión del sistema se ha reducido, al cierre de agosto, 6.5% desde su máximo histórico. Esto tenderá a recuperarse con el paso del tiempo. Vale la pena recalcar que el índice alcanzó un mínimo el 20 de junio y desde esa fecha se ha recuperado un 3 por ciento", dijo la Amafore.

En agosto pasado, las Afore presentaron minusvalías por 71 mil 58 millones de pesos. En el acumulado de enero a agosto de 2022, las minusvalías en el ahorro de los trabajadores acumulan 304 mil 657 millones de pesos.

"Las Afores estamos comprometidas con maximizar los recursos de los trabajadores al momento de su jubilación. La estrategia de inversión de largo plazo hace que en momentos como el actual en el que los mercados financieros privilegian el corto plazo, los datos reportados no sean positivos. Sin embargo, reiteramos que esto no afecta las pensiones en el largo plazo. Solicitamos a nuestros usuarios mantener la calma y contactar a su Afore si requieren más información", dijo la Amafore.