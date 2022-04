"Error" de Hacienda agravó inflación en franjas fronterizas

A una semana de la revocación de mandato, el gobierno reculó y restituyó el subsidio a consumidores de gasolinas en las fronteras norte y sur del país, cuya eliminación se dio por un "error" de la Secretaría de Hacienda, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El "error" vino a complicar la inflación en localidades de la franja fronteriza con Estados Unidos, donde ya padecen la mayor carestía del país.

De acuerdo con los datos más recientes del Inegi, la inflación nacional llegó a 7.3% en la primera quincena de marzo pasado. En particular, la gasolina regular se encareció en promedio 5.3% y la premium, 8.3%.

En cambio, la inflación en la frontera norte alcanzó 8% en el mismo periodo, la tasa más alta de todas las regiones del país, donde también se observan los mayores aumentos en combustibles, 6.5% en el caso del regular y 10.8% en el premium.

Hacienda tuvo que corregir el "error" cometido, de modo que publicó ayer un nuevo acuerdo con la enmienda en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en la edición vespertina.

Mientras no se oficializaba el cambio en el DOF, se mantuvo vigente el que entró en vigor el 1 de abril, mediante el cual se eliminó el estímulo fiscal a consumidores de combustibles en estados norteños y sureños, es decir, el gasolinazo siguió vigente hasta la tarde de ayer.

El gobierno excluyó a Tijuana y Playas de Rosarito, es decir, no contarán con subsidio.

Era injusto

El director de Bursamétrica, Ernesto O´Farrill, dijo que la inflación está ganando fuerza en todo el mundo por las acciones del presidente ruso, Vladimir Putin en Ucrania, y de ahí que el gobierno federal hace un esfuerzo importante por contener el incremento en combustibles.

"La inflación en gasolinas está muy alta en la frontera al igual que en todo el mundo", dijo.

Pero debido a que es difícil aplicar una política de subsidios "selectivos", era injusto que retirara el estímulo fiscal en las fronteras de manera generalizada, en especial en la que colinda con Estados Unidos, donde se genera una oportunidad de "arbitraje" como sucede ahora.

Hizo ver que en otros años, cuando estaba más barata la gasolina en los estados fronterizos de la Unión Americana, los mexicanos cruzaban para abastecerse del combustible.

"Hace algunos años fue al revés, pero normalmente es más barata del otro lado porque tienen menos impuestos", ponderó el experto.

Inflación regional

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico) contenidos en su más reciente Reporte sobre las Economías Regionales, la inflación anual promedio en la región norte fue de las más afectadas al pasar de 6.0% en la segunda mitad del año pasado, a 7.9% en febrero de 2022, por el alza en precios de productos agropecuarios y energéticos.

Destacó que la inflación de la gasolina siguió subiendo en todas las regiones.

La inflación de mercancías en la región norte alcanzó una tasa de 8.7% y la de servicios, llegó a ser de 5.4%.

Los directivos de empresas que entrevistó Banxico para ese reporte opinaron que la inflación es el principal obstáculo para el crecimiento de las economías regionales.

Como riesgos adicionales, los empresarios entrevistados en las regiones norte, centro norte y centro del país señalaron la posibilidad de que la inflación continúe en ascenso.

De acuerdo con el sondeo, la mayoría de directivos consultados proyecta que los bienes y servicios que se venden suben de precio a tasa similar o mayor para los siguientes 12 meses.

Los empresarios que coincidieron en que habrá alzas de servicios se desempeñan en el norte del país, que incluye los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.