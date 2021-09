Error nuestro en actualización de sistemas causó falla en servicios: BBVA México

La falla en los servicios bancarios de BBVA México de este domingo fue ocasionada por un error interno en la actualización de sistemas, explicó el director de comunicación de BBVA México, Jorge Terrazas.

Al dar un posicionamiento sobre la falla, que provocó que prácticamente todo el domingo no hubiera servicios del banco más grande que opera en México, el directivo de BBVA dijo que a estas horas del lunes, todos los sistemas del banco operan con normalidad, tanto en cajeros, sucursales, aplicaciones móviles, servicio al cliente, así como su conexión a SPEI sin ninguna anormalidad, entre otros.

Ante la falla, la cual el banco consideró que fue de proporciones importantes, BBVA ofreció una disculpa a sus clientes.

"Lo que pasó el día de ayer, fue un asunto que calificaría de un error interno, nuestro. No tiene absolutamente nada que ver con ningún factor de tipo exógeno, de tipo externo. Lo que tuvimos fue hacia la madrugada del sábado para amanecer domingo, hicimos una serie de adecuaciones previstas, planificadas en los sistemas de cómputo, para reforzar los servicios tecnológicos del banco", explicó.

De acuerdo con el vocero de BBVA, las adecuaciones en los sistemas del banco buscaban reforzar la alta transaccionalidad de la firma que ocurre en los últimos meses del año, principalmente en el mes de diciembre; sin embargo, al detectarse el error, se decidió revertir el proceso, lo cual provocó la falla en los sistemas que prevaleció el domingo.

"Paradójicamente tuvimos este problema, se cometió algún error que se empezó a ver reflejado en la transaccionalidad del domingo. Lo que hicimos para solucionar esto fue revertir todos los cambios que se habían provocado en la actualización del sistema, lo regresamos y dejamos todos los sistemas exactamente como estaban el sábado. Reconocemos el error que tuvimos y podemos decir categóricamente que no hay ningún tipo de afectación en ninguno de los datos o de la información que el banco guarda de sus clientes", dijo Terrazas.

Ante la magnitud de la falla, el directivo explicó que además del personal interno de BBVA México también se tuvo la colaboración de técnicos en otros países para arreglar el fallo y que se sigue investigando para determinar todas las causas que provocaron el error en la actualización de sistemas.

"Lamentamos enormemente lo que sucedió el día de ayer. Estamos verdaderamente apenados y comprometidos con los clientes a quienes les hayamos provocado una afectación por las transacciones que no hayan podido realizar, de verdad lo lamentamos y sí decirles que lo tomamos con mucha seriedad y vamos a seguir haciendo todo lo que sea necesario por entender qué pasó al más mínimo nivel de detalle y por poder lograr soluciones definitivas que nos permitan poder decir que esto no vuelve a suceder", dijo.