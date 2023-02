¿Es malo que un banco central presente pérdidas?

A-AA+

Ahora que la inflación ha sido el dolor de cabeza de todo el mundo, los bancos centrales han tenido que responder con alzas en las tasas de interés.

Lo anterior, ha provocado que muchos de los bancos centrales que son los encargados de combatir la inflación, presenten pérdidas en sus resultados financieros.

Pero, ¿es malo que tengan pérdidas?

Para saberlo esto es lo que dice el Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés), que tiene como gerente general al mexicano Agustín Carstens, quien fue gobernador del Banco de México (Banxico) de 2010 a 2017.

En un análisis elaborado por especialistas del BIS, que funge como el banco de los bancos centrales en el mundo, se lanza la pregunta: ¿Por qué los bancos centrales presentan pérdidas? ¿importa?

Se pone de relieve que hay que tomar en cuenta primero que el aumento de las tasas de interés está reduciendo las ganancias o incluso provocando pérdidas en algunos bancos centrales.

Lo anterior, especialmente en aquellos institutos centrales que compraron activos en moneda nacional para objetivos macroeconómicos y de estabilidad financiera.

Pero las pérdidas y el patrimonio negativo no afectan directamente la capacidad de estas instituciones para operar con eficiencia, según se afirma en la investigación.

Ponen de manifiesto que en tiempos normales y en crisis, los bancos centrales deben ser juzgados por el cumplimiento de su mandato, es decir si están combatiendo la inflación o procurando el crecimiento de su economía como algunos que tienen ese doble mandato.

Así, deben subrayar su continua capacidad para alcanzar los objetivos de política explicando claramente las razones de las pérdidas y destacando los beneficios generales de sus medidas de política monetaria.

Los bancos centrales pueden mitigar el riesgo de percepción errónea a través de una comunicación eficaz a sus partes interesadas. Pueden aclarar el contexto de pérdidas potenciales, señalando cómo se tomaron las medidas.

En el trabajo publicado de carácter técnico que no necesariamente representa la opinión del BIS, se explica que los bancos centrales son instituciones públicas que normalmente transfieren el excedente de sus ganancias al gobierno federal o a alguna autoridad.

Pero eso no ocurre cuando tienen un resultado negativo, es decir pérdidas.

Al respecto Agustín Carstens publicó recientemente un artículo de opinión sobre el tema en un periódico inglés especializado en finanzas en el cual subraya que los bancos centrales no están aquí para obtener beneficios.