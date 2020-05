Estado no controlará a las Afore, dice Consar

Si bien el gobierno federal considera una revisión y aplicar una reforma al sistema de pensiones, este cambio no propone que el Estado controle a las Afore o que busque constituir una sola administradora, dijo el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Abraham Vela.

Expuso a EL UNIVERSAL que los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la revisión a las Afore están enfocados en la reforma que aplicará su gobierno hacia 2024, y que actualmente la administración está dedicada a diseñar la estrategia para la recuperación después de la crisis por el Covid-19.

"Nadie está pensando en la Afore única. Hay personas cercanas al Presidente que simpatizan con esa idea y lo proponen, pero les dice lo mismo que a los periodistas. ´Ese tema no está en mis prioridades, lo platicamos después´".

Vela agregó que está totalmente descartada una reforma para colocar al Banco del Bienestar como el único administrador de los 4 billones 55 mil 332 millones de pesos que existen en el Sistema de Ahorro para el Retiro, propiedad de más de 66.7 millones de trabajadores, tal como lo planteó hace unos días el diputado de Morena, Edelmiro Santos.

Dijo que ese tipo de propuestas generan ruido sobre la forma en que el gobierno busca afrontar el problema de las finanzas públicas que representa el actual sistema, el cual vislumbra pensiones muy reducidas para la población y que enfrentará su primera prueba a partir de 2021, con la jubilación de los primeros trabajadores de la generación Afore.

"Todo eso crea mucho ruido, y entonces al Presidente le preguntan y dice: ´lo voy a revisar´, pero no quiere decir que esté pensando en que tengamos una administradora única del Estado.

"Lo que está diciendo es que no se va a meter en el tema y ya dejó claro que si llega a haber una reforma de pensiones será en 2024. A nosotros nos gustaría que se lleve a cabo antes", dijo Vela.

Explicó que la Secretaría de Hacienda también elabora su propuesta de reforma, además de trabajo adicional que debe realizarse con varios actores del país para preparar el camino para un cambio en el sistema de pensiones.

"Debido a la pandemia, aumentar las contribuciones no es el momento para discutir el tema. La prioridad es la salud de los mexicanos y reactivar la economía", destacó el titular de la Consar.