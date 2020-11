Estima Canacope derrama de 14 mil mdp por el Buen Fin

Pese al repunte de la pandemia del Covid-19, el presidente de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope-CDMX), Eduardo Contreras, estima que el Buen Fin, generará una derrama económica por alrededor de 14 mil millones de pesos, 40% menos a la del año pasado.

Sin embargo, reveló que sólo 10% de los 345 mil negocios de la capital se registrará en la plataforma oficial del "Buen Fin", mientras que 55% ofertarán promociones sin haberse registrado y 35% participará de manera informal.

Por ello, alertó a los consumidores para que tomen precauciones y sigan las recomendaciones de seguridad para realizar sus compras.

Detalló que si sólo se considera a los negocios registrados, la derrama económica esperada será 40% debajo de la cifra del año anterior (ocho mil 820 millones de pesos).

"Este dato resulta preocupante, porque tras la pandemia al menos tres de cada 10 negocios están cambiándose a la informalidad, lo que convierte en un indicador que muestra la falta de iniciativas y apoyos por parte de las autoridades para fortalecer al sector", acusó el líder empresarial.

Recordó que si bien la esperanza de reactivación económica en la Ciudad, ha sido lenta para los 345 mil negocios que, estima operan en la capital, "consideramos urgente que las autoridades proporcionen mecanismos, estrategias y formas nuevas de apoyo al sector en este momento de recuperación", afirmó.

De igual forma, llamó a todas las unidades económicas de la Ciudad, para que se apeguen de manera estricta a los protocolos de sanidad y, en consecuencia, faciliten la reactivación del sector, señaló el presidente de la Canacope.

"La mejor manera de poder mantener un ritmo de recuperación sólido, es que tanto comerciantes y clientes tengan como prioridad las medidas de prevención de contagios de coronavirus", apuntó.

Esto significa que frenar las actividades, "no es ya una opción funcional para la sociedad para afrontar este problema. Sin embargo, es nuestra responsabilidad exigirnos día a día ser más cuidadosos y más atentos en el cumplimiento de protocolos para cada servicio que se presta", enfatizó.

Destacó que el Buen Fin se realizará durante 12 días, que comprenden del 9 al 20 del presente mes, aunque incluirá el día inhábil, que corresponde a la conmemoración de la Revolución Mexicana.

El líder de la Canacope informó que para conocer qué comercios participan en esta campaña, puede consultarse la página oficial de "#ElBuenFin, El Buen Fin 2020".

Además, aseguró que las empresas y establecimientos comerciales debidamente registradas en el portal de "El Buen Fin", darán a conocer al público las promociones que ofrecerán directamente a través de sus páginas web o en sus establecimientos.

Recomendaciones para comprar en el Buen Fin

Por otra parte, la Conacope hizo una serie de recomendaciones para evitar estafas si optan por adquirir productos por internet, sobre todo pidió a la gente no instalar software "pirata", de escasa reputación o de fuentes no confiables en los dispositivos.

De igual forma, sugiere actualizar el sistema operativo, del navegador web y la aplicación de la tienda, pues de esta manera serán reparadas las posibles debilidades de su software, además de agregarle nuevas funcionalidades que mejoren la experiencia de compra.

También, pide no utilizar computadoras de sitios en salas de internet públicas o de renta, no conectarse desde redes públicas o compartidas, ya que la red informática debe ser de plena confianza, además de que esto ayudará a reducir los riesgos asociados a la intercepción de los datos bancarios sobre la red.

Además, dijo, si los datos bancarios están en tu dispositivo portátil, asegura que tu dispositivo cuente con mecanismos de autenticación, pues debes estar consciente del lugar donde tienes almacenados tus datos bancarios y asegurarte de reducir estos sitios al mínimo necesario.

Asimismo, verifica que la URL del comercio sea legítima, lo mismo que revisar la fecha de creación del sitio web; prefiere aquellos que tengan algún tiempo considerable en el mercado, entre otras sugerencias.