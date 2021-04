Esto costará en México la nueva iMac de Apple

Esta mañana, desde su sede en California, Apple Park, la compañía Apple realizó de manera virtual, el lanzamiento de su nueva línea de productos. Pudimos ver un adelanto de la nueva iPad Pro, los Airtags, un nuevo color para el iPhone y la rediseñada iMac de la que te vamos a dar todos los detalles. Apple afirma que su nueva computadora fue creada con lo mejor de lo mejor de la marca lo que incluye "los superpoderes del chip M1 y un diseño que brilla en todos lados. En resumen, es justo lo que necesitabas".

El equipo tiene un grosor de solo 11.5 milímetros y pesa menos de 26 kilos, su dimensión se logra, destacó la compañía, gracias al chip M1, el primer sistema en chip para la Mac que, señalaron integra, en un solo lugar, el procesador, los gráficos, la memoria y mucho más. "Esto nos permitió diseñar una computadora entera en un espacio tan reducido que es difícil de ver. Y de creer", señala la empresa en su portal web.

Siguiendo con el tema del chip M1, Apple afirma que es el más potente que haya creado y que, al lado del sistema operativo macOS Big Sur, puede llevar a la iMac a un nuevo nivel de rendimiento, eficiencia y seguridad. Aseguraron que la iMac se activa casi al instante, las apps se abren enseguida y todo el sistema funciona de forma ágil, rápida y sin demoras. Con un rendimiento de CPU hasta un 85% más rápido y gráficos hasta dos veces más veloces que en los modelos estándar de la iMac de 21.5 pulgadas.

"Y sin importar cuán exigente sea la tarea, funciona de forma silenciosa y no levanta temperatura porque el hardware, el software y el chip fueron creados para trabajar juntos". Su rendimiento debe permitir al usuario realizar tareas como navegar en internet con cientos de pestañas abiertas al mismo tiempo; editar rápidamente en Adobe Lightroom y trabajar con imágenes pesadas de 100 megapixeles; e incluso trabajar con aprendizaje automático, como vectorizar una foto. Asimismo dijeron que la iMac tiene apps para prácticamente todo. Y el chip M1 y macOS Big Sur te permiten disfrutar de tus apps favoritas del iPhone y del iPad directamente en tu iMac, por ejemplo, las llamadas y los mensajes de texto llegan directo a tu iMac para que no tengas que cambiar de dispositivo y, con el Portapapeles Universal puedes copiar textos, imágenes, fotos y más cosas de tu iPhone para pegarlas en tu iMac.



Más equipamiento

Está equipada con dos puertos Thunderbolt y su cable de corriente, que tiene el mismo color que el equipo para darle un toque elegante, se conecta mediante un imán. Tiene una pantalla de Retina con resolución 4.5K y un tamaño de 24 pulgadas, además de brindar mil millones de colores. Apple también apuntó que el panel puede mostrar más de mil millones de colores y cuenta con 500 nits de brillo. Además, está equipado con un revestimiento antirreflejo y tecnología True Tone que ajusta la temperatura del color de forma automática según la luz ambiental del lugar donde estés. Uno de los elementos que la empresa resaltó del nuevo diseño es que está equipado con una cámara FaceTime HD con resolución de 1080p.

"Es el mejor sistema de cámara jamás visto en una Mac". Detalló que tiene el doble de resolución para videollamadas de alta calidad, en comparación con la iMac de 21.5 pulgadas. La cámara también cuenta con un sensor más grande que capta mejor la luz y un procesador de señal de imagen (ISP) para mejorar la calidad de la visualización.

A detalle, explicaron, el ISP del chip M1 usa video computacional para aumentar la calidad de la imagen, es decir que analiza y mejora cada pixel a un ritmo de más de un billón de operaciones por segundo. "Los algoritmos avanzados de reducción de ruido aseguran una mayor claridad y el mapeo de tonos ofrece un rango dinámico mejorado, para lograr un gran nivel de detalle en las luces brillantes y las sombras oscuras. Además, el ISP trabaja junto al Neural Engine del chip M1 para hacer ajustes más inteligentes de exposición y balance de blancos. El objetivo: que siempre te veas genial", afirmó Apple.

En términos de audio, cuenta con un sistema de tres micrófonos con calidad de estudio que, gracias a la tecnología beamforming permite que se reduzca el ruido de fondo para que se te escuche a ti y no lo que ocurre a tu alrededor cuando estés en una videollamada. Asimismo tiene dos pares de woofers con cancelación de fuerza que producen graves profundos sin altas vibraciones. Y cada par de woofers está equilibrado con un tweeter de alto rendimiento para crear un entorno acústico preciso.

"Gracias al nuevo diseño de las bocinas y a algoritmos avanzados, la iMac ahora es compatible con el audio espacial al reproducir videos con Dolby Atmos. Si combinas esa experiencia con la pantalla Retina 4.5K, es como tener un cine en tu casa", aseguró la empresa de la manzana.



¿Qué incluye la caja y cuál es el precio?

La nueva iMac viene con teclado, mouse y trackpad del mismo color que el monitor. Algo importante es que el Magic Keyboard ahora incluye teclas para emojis y para las funcionalidades Spotlight, Dictado y No Molestar. Y por primera vez en la iMac, el teclado cuenta con Touch ID por lo que, con solo tu huella digital podrás, de forma práctica y segura, desbloquear tu computadora, descargar apps y mucho más. En cuanto a los precios: El modelo de CPU de 8 núcleos, GPU de 7 núcleos, almacenamiento de 256 GB, memoria unificada de 8 GB, disponible en colores azul, verde, rosa y plata, tiene un precio de 33 mil 499 pesos.

La iMac con CPU de 8 núcleos, GPU de 8 núcleos, almacenamiento de 256 GB, memoria unificada de 8 GB, dos puertos Thunderbolt, cuatro USB, disponible en colores azul, verde, rosa, plata, amarillo y naranja, costará 38 mil 499 pesos. Por último la versión con CPU de 8 núcleos, GPU de 8 núcleos, 512 GB de almacenamiento, memoria unificada de 8 GB, dos puertos Thunderbolt, cuatro USB, disponible en colores azul, verde, rosa, plata, amarillo y naranja, tendrá un precio de 43 mil 999. Apple no ha confirmado la fecha en que estarán disponibles en México.