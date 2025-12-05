Estudio revela comportamiento omnicanal en Buen Fin 2025

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- La decimoquinta edición de El Buen Fin mostró que los consumidores se preparan más para hacer sus compras ese fin de semana largo de noviembre, investigan, comparan precios y visitan tiendas antes de adquirir un producto, de acuerdo con el estudio de la Asociación de Internet MX, hecho por la firma Offerwise.

El análisis hecho muestra que hay un 85% de participación recurrente y un 86% de satisfacción general con las ofertas, además de que se observa que hay una mayor madurez del consumidor mexicano, el cual se ha transformado en un actor estratégico, racional y plenamente omnicanal.

La omnicanalidad dejó de ser tendencia para convertirse en el comportamiento estándar del consumidor. Aunque el 63% de las compras se concretó en tienda física, la decisión de compra es híbrida.

El 66% de los encuestados investigó previo a la compra en diversos portales de internet y un 53% visitó tiendas físicas antes de la adquisición.

Por ello, los retailers deben asegurar la coherencia total entre inventarios, stock y precios en ambos canales.

El estudio arrojó el dato que el consumidor utiliza las plataformas digitales, incluyendo el 28% que investigó en redes sociales, como herramientas de validación, buscando maximizar el valor a través de la comparación rigurosa de precios con 46% y la priorización de beneficios claros como el descuento directo 69% y los meses sin intereses 51%.

El principal objetivo de la búsqueda en línea o de manera presencial es la promoción atractiva con 33%, seguida de la necesidad postergada con 26%, lo que indica que el evento genera compras espontáneas, pero también las necesidades de las personas de amueblar el hogar o atender adquisiciones personales.

Confianza en los precios, el reto para los comercios

El estudio mostró que las categorías que más se adquirieron fueron: ropa, calzado y accesorios con 54%, le sigue la adquisición de electrodomésticos con 35%, muebles 22% y compras del supermercado o despensa con 21%.

Sin embargo, el desafío más crítico y transversal que enfrentan los comercios es la erosión de la confianza en los precios, porque 64% de los consumidores encuestados cree que los establecimientos "inflan sus precios" antes del evento para simular un descuento superior, sobre todo los adultos de más de 50 años, lo que es un riesgo reputacional que debe atenderse.

La falta de credibilidad tiene un impacto directo en las ventas, ya que los dos motivos por los que no se compró nada durante El Buen Fin 2025 fueron la no autenticidad de las ofertas con 15% y no encontrar descuentos atractivos con 16%.

También preocupa a los consumidores los riesgos de ciberseguridad, temor al fraude, la filtración de datos bancarios y un porcentaje significativo teme al spoofing o falsificación de sitios web y phishing o mensajes falsos para robar datos.