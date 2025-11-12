Consumidores mexicanos aprovechan descuentos del Buen Fin 2025 para el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- El Buen Fin 2025 llegará con doble motivación para los mexicanos: aprovechar las promociones de temporada y prepararse para el Mundial 2026.

De acuerdo con Kantar, la expectativa por el torneo de futbol ya impulsa el gasto en tecnología, ropa, muebles y artículos para reuniones, lo que convierte esta edición en una de las más estratégicas y con mayor carga emocional.

El estudio revela que los consumidores planean adquirir en promedio dos categorías vinculadas con la experiencia mundialista. Ropa y calzado encabezan la lista con 41% de intención de compra, seguidos por electrónica y cómputo con 29%, y línea blanca o muebles con 18%. Muchos hogares aprovecharán las ofertas para renovar pantallas, bocinas o refrigeradores y disfrutar los partidos desde casa.

La firma explicó que el Mundial está influyendo en la planeación del gasto, ya que los consumidores usan El Buen Fin para preparar su hogar y reunirse con familiares o amigos durante los partidos.

También aumentará la compra de cosméticos, decoración del hogar, vinos y licores, con niveles de intención entre 10% y 13%. Los artículos deportivos alcanzan 7%, impulsados por el ambiente futbolero y la cercanía del torneo.

El Buen Fin 2025: 95% de consumidores planea hacer compras en temporada

Según Kantar, el 95% de los mexicanos tiene previsto realizar compras durante el Buen Fin y el 75% organiza sus adquisiciones por adelantado para aprovechar los descuentos. Ropa y calzado vuelven a ser las categorías líderes: la totalidad de los compradores prevé adquirir al menos una prenda o par de zapatos, mientras que la intención de compra en cómputo y electrónica alcanza 66%, tres puntos menos que el año pasado.

La línea blanca y los muebles también pierden terreno, con 51% de intención de compra, cinco puntos menos que en 2024, aunque siguen entre las favoritas. En contraste, la decoración del hogar y los accesorios crecieron 12 puntos hasta 39%, mientras que los productos para mascotas y los artículos automotrices avanzaron seis puntos para ubicarse en 17% y 13% respectivamente.

Las categorías de cosméticos y perfumería se mantienen estables con 50% de intención de compra, al igual que los electrodomésticos con 33%. Otros segmentos muestran ligeros aumentos: los juguetes crecieron dos puntos, la despensa cuatro y los videojuegos tres. El 27% de los consumidores adelantará la compra de juguetes, el 26% lo hará con videojuegos y el 17% aprovechará descuentos en vinos y licores.

El canal físico sigue dominando con 54% de preferencia frente al 46% digital. Coppel se consolida como la tienda más elegida para ropa con 56% de preferencia, mientras que Liverpool destaca en calzado, cómputo y electrónica. Bodega Aurrerá lidera en línea blanca y muebles con 36% de intención de compra.

En el comercio electrónico, Amazon se mantiene como la plataforma favorita, liderando en cómputo y electrónica con 100% y en ropa y calzado con 60%. Mercado Libre le sigue con 42% en tecnología, y Liverpool se posiciona en maquillaje con 41% y línea blanca con 37%.

Las finanzas personales también juegan un papel clave. El uso de tarjetas de crédito aumentó 12 puntos hasta alcanzar 64%, mientras que el pago en efectivo cayó a 56%. Los pagos digitales continúan creciendo: Mercado Pago llega al 31% y PayPal y las tarjetas departamentales alcanzan 23 por ciento.

Las compras digitales alcanzarán un desembolso promedio de 5 mil 25 pesos por encima de cuatro mil 966 de las compras presenciales.

El gasto en viajes también repuntará, con un promedio estimado de 41 mil 920 pesos, casi el triple que en 2024, impulsado por promociones en paquetes, vuelos y hoteles.