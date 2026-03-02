EU define cinco temas clave para revisión del T-MEC en 2026

CIUDAD DE

, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- Las recientes declaraciones de la

permiten deducir que los cinco puntos que más les interesaría negociar, en la revisión del Tratado entre, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), son: automotriz, acero y aluminio, tecnología, minerales y agricultura, dijo el exsubsecretario de Comercio Exterior,Durante su exposición, en la Asamblea General Ordinaria 2026 de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (), Baker dijo que al gobierno estadounidense también le interesa poner sobre la mesa, imponer cuotas y límites por temporada a las exportaciones agrícolas de los países socios, revisar los mecanismos de solución de prácticas comerciales anticompetitivas, monitoreo a las inversiones, aranceles y, entre otros puntos.Baker, quien coordinó la negociación del ahora T-MEC, expuso que Estados Unidos podría impulsar cambios en función de su, a pesar de que en las audiencias públicas se expresó un amplio apoyo al T-MEC entre lade dicho país.Podría verse que el gobierno tome más en cuenta aquellas posturas dey laborales que solicitaron revisiones más estrictas eny de cumplimiento, en lugar de enfocarse a conservar el acuerdo tal como está, según lo pidieron empresas altamente integradas en Norteamérica que quieren mantener las reglas actuales sin cambios abruptos.El ahora socio de Consultores Internacionales Ansley comentó que las implicaciones de una revisión al T-MEC para el sector del autotransporte de carga podrían ser el que Estados Unidos (EU) pida modificar el capítulo de, eliminar o restringir los anexos que regulan fletes, almacenaje, cargo o que decida ampliar el uso de mecanismos para restringir el transporte de mecancías, incluyendoy ambientales.O bien, que el gobierno americano solicite incrementar lospara el transporte de mercancías, por razones diversas.Fallo de Corte de EU a acanceles por fentanilo.El experto en comercio exterior dijo que la decisión de lade Estados Unidos "no le generó muchas diferencias al país, porque deya estaba excluido de esos aranceles, siempre y cuando se cumpliera con ladel T-MEC", y que, de acuerdo con la Secretaría de Economía, la mayor parte de las exportaciones mexicanas a la Unión Americana ya estaban exentas.Aunque ese fallo de la Corte "es buena señal política..., pero ciertamente para efectos de pesos y centavos de las exportaciones de, tal vez no hace mucha diferencia. Lo que verdaderamente haría mucha diferencia es que quiten los aranceles de la sección 232, que son los que aplican ahorita por, a coches, vehículos pesados, a acero, aluminio, etcétera", añadió.Para Baker, "tiene que aspirar a que le eliminen (los aranceles por la sección 232). No sé francamente si se está realmente avanzando en esa discusión o no", pero dijo que "no debe quitar el dedo del renglón".Baker añadió que en la revisión debería tomarse en cuenta que hay que cooperar con Estados Unidos, cooperar en los temas que hagan sentido, como en el uso de lay confrontarse en aquellos temas en los que no pueda aceptar los planteamientos; es decir, debe rechazar los puntos que vayan contra los intereses de