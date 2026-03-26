EU gana panel laboral T-MEC contra mina Camino Rojo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- La Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) informó que ganó el panel que revisó el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC contra la mina de oro y plata Camino Rojo.

Panel T-MEC falla a favor de EU en mina Camino Rojo

En un comunicado, el gobierno estadounidense dijo que encontraron "severas" denegaciones a los derechos laborales de los trabajadores de la mina que opera la firma canadiense Orla Mining.

Por lo que consideró que el fallo que dio el panel pone el piso parejo para los trabajadores estadounidenses y asegura que en las plantas de México no tomen ventajas laborales injustas ni que violen los derechos a la libre asociación y negociación de los contratos colectivos, según explicó el titular de la USTR, Jamieson Greer.

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"Específicamente, el Panel encontró que Camino Rojo interfería en las actividades sindicales de sus trabajadores a través de su intervención y actitud discriminatoria a favor de su sindicato preferido, el Sindicato de Minas, sobre el entonces sindicato titular en la mina, Los Mineros. El Panel observó además que la intervención de Camino Rojo fue "agravada" por actos de coerción e intimidación destinados a obligar a los trabajadores del Camino Rojo a desvincularse de Los Mineros y unirse a la Unión de Minas, y el Panel señaló que el éxito de este esfuerzo "implica una violación grave".

Acciones de la autoridad tras fallo del panel

Para los panelistas además existió "la conciencia de Orla Mining y Camino Rojo sobre el crimen organizado en el área de la mina aumentó su responsabilidad de proteger los derechos de los trabajadores".

La empresa deberá de disculparse, asegurar a los trabajadores que pueden disfrutar de la libertad de asociación y negociación colectiva de contratos, deberá de tomar acciones para neutralizar el trato que da la empresa a los sindicatos.

Asimismo deberá de capacitar a los trabajadores de la empresa para que sepan que hay cero tolerancia a realizar políticas de denegación de derechos laborales, entre otras.

El Mecanismo Laboral se interpuso el 24 de junio de 2024 a petición del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (Los Mineros) que alegó denegación de derechos en la Minera Camino Rojo.

Al no resolverse el caso con la conformidad de los gobiernos de ambos países, el 12 de diciembre de 2024 se pidió la instalación de un panel que resolviera el asunto.