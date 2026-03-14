EU investiga a México por trabajo forzoso

Ciudad de México.- Estados Unidos (EU) anunció a México que habrá más investigaciones bajo la Sección 301, que pudieran implicar la imposición de nuevos aranceles. Las averiguaciones son por dos temas: exceso de capacidad de producción y por temas de trabajo forzoso.

El subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, dijo que "vienen varias investigaciones 301" por diversos temas.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que esta decisión del gobierno estadounidense de investigar bajo la Sección 301 es una manera de sustituir o reemplazar los aranceles que tuvo que eliminar tras la decisión de la Corte Suprema de EU que declaró ilegales los aranceles por fentanilo y migración que se pusieron en 2025.

De acuerdo con la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) esas investigaciones tienen que ver con una legislación comercial de 1974 en la que se analiza si existen prácticas comerciales "injustas", "discriminatorias" o que "restringen" la participación de los productos de Estados Unidos.

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La USTR anunció que inició investigaciones contra México bajo la Sección 301 por dos temas: exceso de capacidad de producción y por temas de trabajo forzoso.