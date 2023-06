EU lanza mecanismo contra el G. México

Ciudad de México.- En sólo una semana se sumaron dos casos más al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC. En esta ocasión, Estados Unidos presentó una solicitud al gobierno mexicano contra Grupo México, la tercera empresa más valiosa del país.

Se trata de la sexta vez en lo que va de 2023 que se activa este mecanismo, y la onceava desde que entró en vigor el tratado.

La Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), que dirige Katherine Tai, aseguró que se envía la solicitud porque se negaron los derechos de libre asociación y de negociación colectiva de los trabajadores de la mina San Martín, en Sombrerete, Zacatecas.

Este mecanismo se activó a petición del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, a cargo de Napoleón Gómez Urrutia, así como de la asociación de sindicatos más grande de Estados Unidos, American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, además del United Steel Workers.

Las organizaciones alegan que “Grupo México ha reanudado operaciones en la mina San Martín a pesar de que hay una huelga en proceso y de que la empresa participó en la negociación colectiva con una coalición de trabajadores a pesar del hecho de que los trabajadores mineros tienen el derecho de representar a los trabajadores para una negociación colectiva”.