Evita la clonación de tu tarjeta en cajeros

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 17 (EL UNIVERSAL).- Gracias al creciente avance tecnológico y a la reducción en el tamaño de distintos dispositivos de escaneo, cada vez son más innovadores los métodos de robo de información utilizados por estafadores.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha reportado la popularización del copiado de las bandas magnéticas, puestas el reverso de las tarjetas, por medio de pequeños dispositivos llamados "skimmers", los cuales pueden encontrarse colocados en cajeros automáticos.

La versión de bolsillo de este gadget para escanear es capaz de conocer el número de cuenta, fecha de expedición y vencimiento, número de seguridad y el nombre completo del titular de la tarjeta, con solo deslizar el plástico por su ranura de entrada.

Este tipo de tecnologías criminales ya no requiere la extracción de información de forma manual, sino que en cuanto la banda magnética de tu tarjeta es leída, los números de seguridad llegan de manera encriptada a los teléfonos de los estafadores.

Si el cajero automático donde realizaste alguna transacción tenía instalado un skimmer, los efectos del fraude cometido por medio de estos dispositivos se verán reflejados en tu cuenta bancaria de manera inmediata.

En caso de tener instalada en tu celular la aplicación de banca móvil a la que está adscrita tu tarjeta, los mensajes por cargos no reconocidos comenzarán a llegar a tu panel de notificaciones, corriendo el riesgo de que tu cuenta quede totalmente sin fondos.

Ante el registro de transacciones no reconocidas, notifica de los movimientos a tu banco, lo más pronto posible, y solicita la cancelación de tu tarjeta.

Ante este tipo de reportes, las instituciones bancarias cometen investigaciones y en un plazo aproximado de 45 días naturales notifican una resolución a la víctima del fraude.

La Condusef ha lanzado una serie de consejos para evitar ser víctima de los skimmers de bolsillo y recomienda antes de utilizar un cajero, siempre revisar con detenimiento la ranura donde se ingresan las tarjetas, pues en esta parte de la máquina de operaciones bancarias suelen detectarse a simple vista objetos sospechosos.

Por otro lado, la Comisión exhorta a no aceptar ayuda de desconocidos a la hora de hacer transacciones en cajeros.

Además, sin temor a lucir desconfiado, se recomienda mover el teclado de los cajeros antes de comenzar cualquier operación. Si detectas que esta parte se encuentra sobrepuesta, evita utilizar esa unidad, pues esto facilita el robo de NIP y completa la información robada por medio de skimmers.