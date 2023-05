Exhibe Profeco lista de refrescos no aptos para los niños

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- Un análisis hecho por el laboratorio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) demostró que la mayoría de los refrescos no pueden tomarlos los niños porque contienen ingredientes no aptos para menores.

En la Revista del Consumidor del mes de mayo se dio a conocer que solamente hay siete refrescos que pueden tomar los pequeños, sin embargo, hay algunos que si bien no tienen ni cafeína ni edulcorantes incumplen otras normas y estos son:

-Ameyal que dice ser refresco frutal pero no contiene fruta, además de que no trae el contenido que declara.

-Freelife, aunque se encontró que no cumple con la normativa de etiquetado porque dice ser 100% natural y no lo demostró.

-La Croix, aunque incumple el etiquetado que se exige en México porque está en inglés y no en español.

-Chaparritas, incumplió la normatividad porque dice contener jarabe de azúcar de caña y contiene jarabe de azúcar invertido de caña, dice cumplir la NOM 218 sobre disposiciones sanitarias y no lo demostró.

-Yoli

-Senzao Guaraná

-Peñafiel, agua mineral sabor naranja que contiene jarabe de glucosa y fructosa

-Tonicol

-San Pellegrino



Refrescos que no son para niños

Mientras que, el estudio detalla que la mayoría de los refrescos contienen edulcorantes y cafeína y por lo tanto no se recomiendan para niños. En ese caso están:

-Delaware Punch

-Coca Cola sabor original y Coca Cola Light

-Dr Pepper

-Fanta

-Fresca

-Mirinda

-Orange Crush

-Manzanita Sol

-San Benedetto Zero

-Sidral Mundet

-Sprite y Sprite sin azúcar

-Pepsi

-Squirt

-Red Cola y Red Cola light

-Aurrera

-Brillante Tehuacán

-Valle Naranja &Nada

-Golden Hills

-Dr Pepper Light

-Peñafiel light

-Pepsi black

-Búho

-Sunkist

Los refrescos que tampoco pueden consumir los niños y que además incumplieron otras normas como las disposiciones sanitarias, etiquetado o que no son veraces al tener leyendas que no se pueden comprobar son:

-Jarritos, no demostró que su leyenda "Que buenos son" sea cierta.

-Barrilitos, además de tener edulcorantes que se recomienda no ingieran los menores, no cumplió con la Norma Oficial Mexicana 218, la cual determina disposiciones sanitarias para estas bebidas.

-Jumex Naranjada, que también incumple con el contenido neto al declarar 600 mililitros, pero contiene 582 mililitros.

-Kas, incumple la norma de etiquetado al asegurar que tiene "intenso sabor a cítrico con gas", pero no lo demostró.

-Sangría Señorial, dice contener fructosa, pero en realidad tiene jarabe de alta fructosa y presume cumplir con la norma sanitaria y no lo demostró.

-Schweppes, asegura que es la "bebida refrescante con extractos con azúcar y edulcorante" y no lo demuestra.

-Sidral AGA, incumple la norma de etiquetado, al no colocar como azúcares añadidos concentrado de jugo. Asimismo, afirma que se elabora con 20% de jugo de manzana y solamente tiene 1%.

-Sisi, incumple el acuerdo de aditivos porque no declara el contenido de Acesulfame K.

-Sangría señorial light que no cumple con la NOM 218

-Zing, trae menos contenido del que se declara en la etiqueta



¿Cuáles son los refrescos que saldrán del mercado?

En total, la Profeco analizó 46 refrescos, con azúcares, edulcorantes, sin calorías, bajos en calorías, sin edulcorantes, entre otros.

Algunos de los cuales saldrán del mercado hasta que no corrijan sus errores como es el caso de Jarritos, Jumex Naranjada Frutzzo, Sangría Señorial, Sidral Aga, Sisi, Zing, Ameyal y Chaparritas.