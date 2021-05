Exhortan a Profeco y Economía frenar alza del precio de la tortilla

El senador por Morena José Narro denunció que en algunos estados del país el precio de la tortilla ya llegó a los 30 pesos el kilo, ello debido a las grandes empresas que están acaparando el maíz y a la inacción de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y de la Secretaría de Economía.

"Se debe regular la cadena productiva del maíz para evitar esos abusos que afectan a la población de menores ingresos, que es la que consume más tortilla", dijo en rueda de prensa en la sede del Senado.

Argumentó que el precio del maíz ha subido a más de nueve pesos y el de la tortilla en algunos estados en más de 20 pesos e incluso en el norte del país como Sonora está en 28 pesos.

Ello por los grandes acaparadores que compraron el maíz en tres o cuatro pesos el kilo y lo están guardando para esperar que suba a 8 o 9 pesos, ello en detrimento de los mexicanos de menores recursos.

Dijo que como parte de esta problemática, en este momento no hay semilla para sembrar o está muy cara. La Productora Nacional de Semillas no está operando, por lo que estamos en manos de las grandes transnacionales que acaparan la producción de semillas híbridas.

"No hay semilla para sembrar. No hubo cosecha en el país el año pasado por esta situación. Es necesario un programa urgente por parte de la Secretaría de Agricultura", apuntó

Antonio de la Torre, presidente de la Unión Nacional de la Masa y la Tortilla, dijo que en algunos estados y municipios del país, el precio de la tortilla ya llegó a los 30 pesos.

El problema en México es el acaparamiento del maíz, las pocas empresas que participan en el mercado, incluida una trasnacional que tiene acaparado el 30% de la producción en estados como Sinaloa. El resto lo tienen acaparado las empresas harineras.