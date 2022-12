Exportación de vehículos pesados crece 47 % en noviembre

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 12 (EL UNIVERSAL).- La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact) dio a conocer que en noviembre, se registró un total de 14 mil 235 unidades exportadas, un crecimiento de 47 % respecto a noviembre del año pasado.

Mientras que los vehículos exportados durante los primeros once meses alcanzaron las 150 mil 872 unidades, cifra que representa un crecimiento acumulado del 21.5 % respecto a las 124 mil 157 unidades exportadas durante el mismo periodo de 2021.

Asimismo, en noviembre se produjeron un total de 17 mil 491 vehículos pesados que comparado con los 11 mil 872 fabricados durante el mismo mes de 2021 representa un crecimiento de 47 %.

La producción de vehículos pesados durante los primeros once meses del año sumó un total de 181 mil 525 unidades, lo que se traduce en un crecimiento de 24 % respecto al mismo periodo del año anterior, en el que se produjeron un total de 146 mil 253 unidades.

Miguel Elizalde presidente ejecutivo de la Anpact comentó que las cifras indican una tendencia clara hacia la recuperación del sector que tiene que concretarse el próximo año no solo en lo referente a las exportaciones, sino también en el mercado interno.

Para ello, añadió, será indispensable seguir brindando certeza jurídica sobre las operaciones de comercio exterior que regula y facilita el T-MEC, como herramienta primordial que alienta las exportaciones de nuestro país a Estados Unidos y Canadá.

También es necesario continuar trabajando para que la problemática en los sistemas informáticos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se resuelva de manera definitiva y que los trámites del sector autotransporte continúen liberándose, máxime en la temporada decembrina cuando hay múltiples operaciones.

De igual manera, es necesario que se brinde una solución definitiva a la vulnerabilidad en los sistemas informáticos de la SICT mediante inversión y soluciones técnicas que permitan asegurar la protección de las bases de datos y los datos personales en beneficio del sector. De tal forma que este tipo de ataques cibernéticos no vuelva a ocurrir, apuntó Elizalde.