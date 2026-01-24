Exportaciones agrícolas y de autos, las más afectadas

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que, en el 2025, las exportaciones mexicanas de algunos bienes agrícolas y vehículos se redujeron por las cuotas compensatorias, aranceles y el cierre de fronteras, se mantuvo el dinamismo en el intercambio de productos, dijo la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga).

La presidenta de dicho organismo, Eva María Muñoz, detalló que hubo una reducción en los envíos a Estados Unidos de automóviles desde mediados del 2025 por la imposición de aranceles, además de que también a fines de año disminuyeron las ventas de vehículos, sobre todo de marcas europeas establecidas en el país.

Expuso que el sector agrícola fue otro de los afectados porque se cerraron fronteras a las exportaciones mexicanas de ganado en pie, por los casos de gusano barrenador y se impusieron cuotas compensatorias de 17.09% al jitomate mexicano, lo que también redujo las ventas.

De acuerdo con Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) el cierre de la frontera al ganado en pie de México hacia Estados Unidos, al mes de noviembre de 2025, contrajo las exportaciones mexicanas en casi 80% anual, con respecto al mismo período del 2024.

En tanto que las exportaciones de jitomate de enero a octubre de 2025 se redujeron 22%, con respecto al mismo período del año pasado.