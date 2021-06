Fallece el economista Leopoldo Solís Manjarrez

El economista Leopoldo Solís Manjarrez falleció a los 92 años, informó El Colegio Nacional, a través de redes sociales.

En su cuenta de Facebook, El Colegio dijo: "Lamentamos el sensible fallecimiento del economista Leopoldo Solís (1928-2021), integrante de esta comunidad académica desde 1976. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos".

Solís Manjarrez nació el 2 de septiembre de 1928 en la Ciudad de México y realizó sus estudios de licenciatura en Economía en la UNAM, para continuar con su formación académica y obtener el grado de maestría en la especialidad de modelos de economía agregada, en la Escuela de Graduados de la Universidad de Yale, en Estados Unidos

Fue autor de libros y artículos como "La realidad económica mexicana: retrovisión y perspectivas" (1970) y "Economic Policy Reform in Mexico. A Case Study for Developing Countries" (1981).

El 13 de octubre de 1976 ingresó a El Colegio Nacional con la conferencia "Economía, ciencia e ideología", que fue contestada por Jesús Silva Herzog.

Luego de que se dio a conocer el deceso del economista, la Academia Mexicana de la Lengua lamentó el hecho y describió a Solís como un destacado economista y un académico de número en retiro de esa institución.

En sus respectivas cuentas de Twitter, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz, y el historiador Enrique Krauze también lamentaron el deceso de Leopoldo Solís.

"Ha muerto Leopoldo Solís, uno de los más serios economistas mexicanos de todos los tiempos. Fue miembro de El Colegio Nacional. Sus amigos y discípulos extrañaremos su sabiduría y sencillez", dijo Krauze.